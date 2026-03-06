Las 10 medidas que propone el BNG de Vigo para «revolucionar» la movilidad

Son 10 las alternativas que plantea el BNG para revolucionar la movilidad en Vigo. La formación nacionalista acaba de iniciar una nueva ronda de encuentros abiertos en los barrios y parroquias de la ciudad con su campaña 'Máis buses, menos multas', en la que llama a aprovechar la oportunidad que se abre este año con el fin de la concesión del transporte urbano y con la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, defendió que «hai alternativa ao modelo privatizado de bus e ás sancións de Abel Caballero», que, advirtió, va a hipotecar la ciudad con un transporte urbano «deficiente e insuficiente» e imponer un sistema «inxusto e restritivo» de ZBE. Lo hizo durante la presentación de la campaña en O Calvario, donde tendrá lugar el primer acto (lunes, en la AV do Calvario a las 20.00h).

Los concejales Xabier P. Igrexas (dcha.) y Filipe Abalde (izq.). en O Calvario. / FdV

Igrexas hizo un llamamiento a «non resignarse a seguir vivindo nunha cidade de tráfico insoportábel, ruidosa, insegura e contaminante». Aseguró que se registran cada día 300.000 desplazamientos en vehículo privado en Vigo, la ciudad de la Península Ibérica «co maior parque móvil, por falta de alternativas reais para a moblidade».

Más frecuencias y línea CERO

Para el BNG, es fundamental un aumento sustancial de las frecuencias y una mejora de los horarios de autobús. «Non só recuperando as máis de 250 frecuencias recortadas dende a pandemia, tamén despregando medidas novidosas», avanzó el portavoz municipal. Entre ellas, destacó la puesta en marcha de una gran línea CERO, que conecte desde Navia hasta Teis, como eje central del servicio de transporte.

Nuevo mapa de líneas

Otro de los elementos clave de la propuesta del BNG pasa por diseñar un nuevo mapa de líneas que permita conectar «de verdade» el conjunto de los barrios y parroquias, acortando los tiempos de trayectos y garantizando que los autobuses circulen cada 20 minutos de media en los días laborables. Además, demanda un refuerzo de las conexiones con los hospitales, con el Campus, con los centros de FP y con el resto de terminales de transporte: aeropuerto y estaciones de tren, marítima y autobuses interurbanos.

Reducción del precio y más servicio nocturno

Las alternativas nacionalistas buscan también facilitar el uso del autobús con la reducción del precio del billete, el más elevado en Galicia y uno de los más caros de todo el Estado, con la ampliación de las tarifas bonificadas y permitiendo dos transbordos gratuitos por hora. Y atendiendo a una de las demandas de la juventud viguesa, propone aumentar los servicios nocturnos.

Remunicipalización del servicio de autobús

Desde el BNG advirtieron que estas mejoras serán imposibles de llevar adelante con el nuevo modelo privatizado de autobús licitado por el Gobierno de Caballero, tras el fin de la concesión de Vitrasa. «É claro que o alcalde non ten vontade de mellorar o servizo», denunció. Por este motivo, desde el Bloque reclaman la suspensión del concurso abierto y defienden estudiar la remunicipalización del transporte urbano.

Igrexas alertó de que los pliegos de la nueva licitación van a ser «máis do mesmo» pero incrementando en un 90% el coste económico para el Concello. Criticó a ese respecto que el Gobierno municipal decida continuar con el mismo número de autobuses que la actual flota, con la misma plantilla sin incrementos y con un máximo de kilometraje que está por debajo del que se registraba antes de la pandemia.

Zonas de bajas emisiones, sin multas ni restricciones

En este nuevo modelo de movilidad, desde el BNG defienden también una alternativa integral para las ZBE sin las restricciones y las multas de la ordenanza elaborada por el Gobierno de Caballero, que consideran una «moi mala copia de Madrid Central». Un sistema de perímetros y sanciones que rechazan por «inxusto e restritivo».

El Bloque apuesta en su lugar por reducir con carácter general el uso del coche dando alternativas que pasan por la mejora del transporte público, la promoción del tránsito en bicicleta y vehículos de movilidad personal, creando aparcamientos disuasorios y con más espacios para los trayectos a pie. «O debate non é substituír coches de combustión por híbridos ou eléctricos, nin multar a quen non se pode permitilo, senón reducir o número de vehículos con alternativas reais de mobilidade», concluyó Igrexas.