La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas

Un centro para colocar a Vigo en «la vanguardia sanitaria». El dispositivo «con la cartera de servicios más amplia de todo el Servicio Galego de Saúde» y que supondrá «un salto cualitativo sin precedentes en la historia de la sanidad pública». Con estas expectativas inauguró esta mañana la Xunta el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, que atenderá a sus primeros pacientes el lunes (solo urgentes de López Mora) y, al final del proceso de traslado, será referencia para uno de cada siete vigueses (en concreto, 42.000 usuarios).

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, rememoró el momento en el que, cuando era conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, se tomaron la «valiente» decisión de trasladar la Ciudad de la Justicia al antiguo hospital Xeral, que quedaba vacío tras la apertura del Álvaro Cunqueiro. «Tomamos una decisión en aquel momento arriesgada y con mucha incertidumbre, que el tiempo demostró acertada», destacó el dirigente, en un acto en el que estuvo acompañado por los conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.

Y en este baile de dependencias entre servicios sanitarios y judiciales, la Xunta se «comprometió a dar uso» a los que quedaban libres en la calle Lalín para paliar el «temor» del entorno por el «movimiento que suponían». Así, la antigua Audiencia da paso ahora al CIS Olimpia Valencia, «un centro para la sanidad moderna», «una auténtica maravilla, lo que merece Vigo y la sanidad pública», en palabras de Rueda.

Mensaje a Caballero

Lamentó que no tenga igual suerte el edificio contiguo, el de los antiguos juzgados, para el que la Xunta propuso un centro cívico, «para dar cabida a todas las asociaciones de una manera digna y eficaz», que no salió adelante por una disputa con la el Concello. Cifró la inversión prevista en 19 millones de euros. «Hicimos todo lo posible, yo no renuncio todavía, ahora es mucho más complicado», indicó e insistió en que la voluntad de su gobierno es «hacer inversiones en la primera ciudad de Galicia» y envió un mensaje a Caballero: «Quien lo impide sabrá por qué».

Será el tercer CIS de Galicia, tras el de Lalín y el de Lugo. Lleva el nombre de la primera gallega licenciada en Medicina, una ginecóloga que ejerció en Vigo. A las puertas de la celebración del 8M, a Rueda le parece una «muy bonita manera de homenajearla a ella y a todas las mujeres que abrieron camino".

Por su parte, el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, sostuvo que es "un día muy importante" para la "sanidad pública gallega" y para "los profesionales, pero sobre todo, para los vecinos y vecinas de Vigo". Garantiza que el nuevo centro va a suponer un "salto cualitativo sin precedentes en la historia de la sanidad pública viguesa porque no solo es un nuevo equipamiento, "sino que implica reorganización y reestructuración de la Atención Primaria".

Referente nacional

Destacó que responde a un nuevo modelo de centro sanitario que integra la primaria y "distintos servicios hospitalarios", convirtiéndose en "un referente nacional de esta integración de niveles asistenciales". Contará, por ejemplo, con una unidad de atención a pacientes pediátricos con patología crónica compleja, una consulta de psicología infantil y otra de adultos, una unidad de trastornos de la conducta alimentaria y una unidad de rehabilitación cardíaca.

En sus 7.000 metros cuadrados, reformados con 17 millones de euros, se distribuyen 65 consultas en siete pisos, donde trabajarán profesionales (solo 13 de ellos en plaza de nueva creación). José Luis Cousillas, arquitecto de la Axencia Galega de Infraestruturas, explicó que se tiró todo el edificio y se conservó solo la estructura de hormigón. Se optó por una doble envolvente con muro cortina de cristal para que entrara la luz y lamas exteriores de aluminio para tamizarla. "Da una imagen potente e identificativa", resaltó y destacó también su sostenibilidad.

En el sótano está el 061. En la planta baja, consultas de urgencias, toma de muestras y rehabilitación. En la primera, pediatría. De la segunda a la cuarta, incluidas, se repartirán el resto de consultas. La quinta se reserva para los profesionales, con salas de formación, descanso y telemedicina.

El lunes se traslada Olimpia Valencia, pero solo atenderá urgencias. A los pacientes de este centro se les ha empezado a avisar aún hoy por SMS. El martes comienzan las agendas habituales. Cuando se confirme que rueda bien, se trasladará y cerrará el Nicolás Peña. Probablemente, en abril. Los pediatras de Coia y Pintor Colmeiro se incorporarán "de forma gradual", al igual que otros cupos de Medicina de Familia de cuatro centros de salud. Aún no se ha cerrado la negociación con todos estos profesionales. Tras estos traslados, llegará el momento de crear las nuevas unidades.