Vigo se suma a la búsqueda con QR: así funciona PetRadar, la app que difunde mascotas perdidas entre miles de vecinos
La plataforma genera carteles imprimibles con un código QR, centraliza avisos y permite impulsar la difusión en redes
Vigo cuenta desde hace tiempo con redes vecinales y grupos en redes sociales para localizar animales extraviados, pero en los últimos meses ha ganado terreno una fórmula que mezcla cartelería tradicional y móvil: un póster con código QR que lleva directamente a la ficha del animal. Es la propuesta de PetRadar, una plataforma que permite publicar alertas de mascota perdida, recibir reportes de avistamientos y coordinar la búsqueda desde un único panel.
La idea es simple: el dueño (o quien inicia el aviso) crea la alerta y la herramienta genera un cartel imprimible con un QR único. Quien lo vea puede escanearlo con el móvil y acceder a la página del caso para avisar de un posible avistamiento sin necesidad de que el propietario publique sus datos personales.
PetRadar también ofrece la opción de amplificar la búsqueda mediante publicaciones patrocinadas en Facebook e Instagram, con el objetivo de llegar a miles de personas del entorno en poco tiempo. En sus propios materiales, la plataforma indica que estas campañas pueden alertar a más de 4.000 vecinos del área.
¿Cuántos animales de Vigo están en búsqueda en PetRadar?
A fecha de hoy, y según el listado público de “Perdidos y encontrados” en Vigo dentro de PetRadar, aparecen más de quince avisos en estado 'Perdido', entre perros y gatos. (En esas mismas páginas también figuran casos marcados como “Reunido”, es decir, ya resueltos).
En su portada en español, PetRadar asegura haber contribuido a 47.594 mascotas encontradas (dato global de la plataforma).
En la práctica, el éxito de este tipo de servicios depende de algo tan básico como constante: que la alerta circule (carteles, redes, veterinarios, protectoras y vecinos). PetRadar intenta ordenar ese proceso con un centro de mando digital y una ficha accesible desde el QR, para que cualquier pista llegue rápido al responsable del caso.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia