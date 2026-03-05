Vigo se suma a la búsqueda con QR: así funciona PetRadar, la app que difunde mascotas perdidas entre miles de vecinos

Vigo cuenta desde hace tiempo con redes vecinales y grupos en redes sociales para localizar animales extraviados, pero en los últimos meses ha ganado terreno una fórmula que mezcla cartelería tradicional y móvil: un póster con código QR que lleva directamente a la ficha del animal. Es la propuesta de PetRadar, una plataforma que permite publicar alertas de mascota perdida, recibir reportes de avistamientos y coordinar la búsqueda desde un único panel.

La idea es simple: el dueño (o quien inicia el aviso) crea la alerta y la herramienta genera un cartel imprimible con un QR único. Quien lo vea puede escanearlo con el móvil y acceder a la página del caso para avisar de un posible avistamiento sin necesidad de que el propietario publique sus datos personales.

Funciones de PetRadar / PetRadar

PetRadar también ofrece la opción de amplificar la búsqueda mediante publicaciones patrocinadas en Facebook e Instagram, con el objetivo de llegar a miles de personas del entorno en poco tiempo. En sus propios materiales, la plataforma indica que estas campañas pueden alertar a más de 4.000 vecinos del área.

¿Cuántos animales de Vigo están en búsqueda en PetRadar?

A fecha de hoy, y según el listado público de “Perdidos y encontrados” en Vigo dentro de PetRadar, aparecen más de quince avisos en estado 'Perdido', entre perros y gatos. (En esas mismas páginas también figuran casos marcados como “Reunido”, es decir, ya resueltos).

Animales perdidos en el área de Vigo. / PetRadar

En su portada en español, PetRadar asegura haber contribuido a 47.594 mascotas encontradas (dato global de la plataforma).

En la práctica, el éxito de este tipo de servicios depende de algo tan básico como constante: que la alerta circule (carteles, redes, veterinarios, protectoras y vecinos). PetRadar intenta ordenar ese proceso con un centro de mando digital y una ficha accesible desde el QR, para que cualquier pista llegue rápido al responsable del caso.