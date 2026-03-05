Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vigo se suma a la búsqueda con QR: así funciona PetRadar, la app que difunde mascotas perdidas entre miles de vecinos

La plataforma genera carteles imprimibles con un código QR, centraliza avisos y permite impulsar la difusión en redes

El gato Troita es una de las mascotas que actualmente aparece en la app PetRadar como perdida.

El gato Troita es una de las mascotas que actualmente aparece en la app PetRadar como perdida. / PetRadar

Marta Clavero

Marta Clavero

Vigo cuenta desde hace tiempo con redes vecinales y grupos en redes sociales para localizar animales extraviados, pero en los últimos meses ha ganado terreno una fórmula que mezcla cartelería tradicional y móvil: un póster con código QR que lleva directamente a la ficha del animal. Es la propuesta de PetRadar, una plataforma que permite publicar alertas de mascota perdida, recibir reportes de avistamientos y coordinar la búsqueda desde un único panel.

La idea es simple: el dueño (o quien inicia el aviso) crea la alerta y la herramienta genera un cartel imprimible con un QR único. Quien lo vea puede escanearlo con el móvil y acceder a la página del caso para avisar de un posible avistamiento sin necesidad de que el propietario publique sus datos personales.

Funciones de PetRadar

Funciones de PetRadar / PetRadar

PetRadar también ofrece la opción de amplificar la búsqueda mediante publicaciones patrocinadas en Facebook e Instagram, con el objetivo de llegar a miles de personas del entorno en poco tiempo. En sus propios materiales, la plataforma indica que estas campañas pueden alertar a más de 4.000 vecinos del área.

¿Cuántos animales de Vigo están en búsqueda en PetRadar?

A fecha de hoy, y según el listado público de “Perdidos y encontrados” en Vigo dentro de PetRadar, aparecen más de quince avisos en estado 'Perdido', entre perros y gatos. (En esas mismas páginas también figuran casos marcados como “Reunido”, es decir, ya resueltos).

Animales perdidos en el área de Vigo.

Animales perdidos en el área de Vigo. / PetRadar

En su portada en español, PetRadar asegura haber contribuido a 47.594 mascotas encontradas (dato global de la plataforma).

En la práctica, el éxito de este tipo de servicios depende de algo tan básico como constante: que la alerta circule (carteles, redes, veterinarios, protectoras y vecinos). PetRadar intenta ordenar ese proceso con un centro de mando digital y una ficha accesible desde el QR, para que cualquier pista llegue rápido al responsable del caso.

