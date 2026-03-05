Vigo se manifestará a finales de marzo por la crisis de la vivienda

Colectivos de la ciudad se están agrupando para impulsar una manifestación en Vigo el 21 de marzo que busca denunciar la crisis de vivienda que padece, con los precios del alquiler batiendo récords cada mes y los de venta próximos a cifras previas al estallido de la burbuja inmobiliaria. Comenzará a las 18.00 horas en la Praza de España. La apoyan también los estudiantes, uno de los colectivos más afectados.

«Vivir en Vigo estase volvendo unha misión imposible», denuncian desde Fervenza Estudantil. Indican que el alza de precios es «imposible de asumir» para «a maioría da clase traballadora». «Non é casualidade, é especulación», denuncian antes de señalar que este escenario provoca que los ciudadanos se tengan que ir de sus barrios y se separen las familias de clase trabajadora según sus rentas.

«A clase política énchese a boca de palabras e medidas baleiras. Duplicáronse as vivendas de uso turístico desde 2023, hai 21.700 vivendas baleiras e aumenta o senfogarimo. A clase traballadora sofre o estrangulamento da especulación inmobilaria, chegando a pagar un 31% máis de media ao ano nalgúns barrios», concretan desde el colectivo, que alerta del aumento de la vulnerabilidad social.

Los estudiantes también ponen sobre la mesa este escenario porque «provoca» la pérdida de su derecho a cursar estudios superiores. Por estos motivos, Fervenza Estudantil, As Ninguéns, Amnistía Internacional, el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño o la Plataforma Galega Vivenda Xa! suman fuerzas para animar a los vecinos a participar en la manifestación, cuyo lema es «Vigo, polo dereito a teito».