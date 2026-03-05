El Verbum acoge la primera jornada de la Feria de Enseñanzas Artísticas, Profesionales y Universitarias

El Museo Verbum acogió la primera jornada de la décima edición de la Feria de Enseñanzas, Artísticas y Profesionales, cuyo objetivo es orientar a estudiantes, familias y profesionales de la educación sobre las distintas vías disponibles para enfocarse con éxito hacia el mercado laboral o reciclarse profesionalmente.

Más de treinta instituciones educativas, además de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, participan en el evento, que cuenta con el apoyo del Concello de Vigo y que durante dos días sumará más de 2.000 visitantes.

Stand de la Universidad de Santiago. / Alba Villar

La feria nació con el objetivo de dar visibilidad a las enseñanzas artísticas —como el diseño de moda, esgrima, diseño de interiores, música, danza, teatro, gráfica publicitaria o joyería— y, con el tiempo, ha incorporado disciplinas como música, danza y teatro.

Noticias relacionadas

Hoy también integra especialidades innovadoras y altamente demandadas como caracterización, maquillaje, peluquería, animación 3D y videojuegos, piloto de líneas aéreas, auxiliar de vuelo, acupuntura, osteopatía, coctelería, cocina, medicina, ingeniería biomédica, trabajo social, educador social, derecho, actividades físicas y deportivas, logística, marketing y comercio, gemología, imagen y sonido, comercio internacional, dirección hotelera, idiomas, gestión cultural, derecho, diseño web, magisterio, animación sociocultural y muchas más.