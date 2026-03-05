La Universidad reconoce el compromiso del Vigo Rugby Club Femenino con la igualdad

La Universidad entregó su Premio Uviguala 2026 al Vigo Rugby Club Femenino en reconocimiento a su compromiso con la igualdad de género durante el acto institucional de celebración del 8 de marzo. Creado en la temporada 1992/93, no ha dejado de crecer y superar obstáculos hasta convertirse en el equipo más longevo de Galicia, con el mayor número de jugadoras de su historia, 29, y con una escuela que suma el número más alto de fichas femeninas.

Berta Álvarez, presidenta del club y primera mujer en ejercer el cargo, y Carmen Mariño, jugadora desde hace más de 15 años, fueron las encargadas de dar voz a todas las mujeres que, en todo este tiempo, lucharon por mantener el equipo «cando ninguén cría nelas, cando se dicía que o rugbi feminino non era rugbi nin era feminino», tal como recordó Mariño en su intervención.

La directora de la Unidad de Igualdad, Yolanda Rodríguez, leyó el acta de la comisión que acordó «por unanimidad» concederle esta distinción al Vigo Rugby Club, con mención especial a la categoría femenina. En primer lugar, por su compromiso sostenido con la promoción de la igualdad desde las primeras etapas formativas. En segundo lugar, por promover activamente los valores esenciales del rugby —respeto, disciplina, solidaridad, compañerismo y esfuerzo colectivo— como eje central de su identidad deportiva. También por el esfuerzo continuado en la captación de jugadoras en todas las etapas de formación o categorías. «E finalmente, en cuarto lugar, polo compromiso de crear unha contorna segura, igualitaria e visibilizadora das deportistas no rugbi», destacó.

Las primeras palabras de la presidenta Berta Álvarez fueron para el Rugby Sénior Femenino «polo seu traballo incansable, pola loita todos estes anos por manterse a pesar dos obstáculos que aínda ten o deporte feminino en España». También dedicó el premio a todas las chicas que han pasado por el campo de As Lagoas y a las pioneras que hicieron posible el equipo femenino. Y se acordó de toda la familia del club, de las entidades e instituciones colaboradoras y de «todas as novas promesas do rugbi vigués, porque a nosa escola e academia, con nenas e nenos desde os 4 anos, son realmente quen nos fan cambiar e nos fan ver a realidade do que vén, unha sociedade máis igualitaria».

Por su parte, Carmen Mariño recordó cómo llegó al equipo «con ilusión e sen expectativas, pois non sabía nin as regras básicas» y encontró un grupo de mujeres que la acogieron «cos brazos abertos» y le mostraron que el rugby es «un deporte onde a inclusión e a diversidade se celebran». «Este equipo demostra cada día os valores do rugbi e que hoxe se premia e celebran aquí: integridade, paixón, solidariedade, disciplina, respecto e traballo en equipo», concluyó.

El rector Manuel Reigosa, fue el encargado de cerrar el acto con el deseo de que el próximo año el premio lo entregue la primera rectora de la UVigo. Se mostró convencido de que la institución debe ser el faro que alumbre el camino para toda la sociedad y subrayó que las actividades de igualdad que lleva a cabo son un ejemplo «non só de portas para dentro, senón tamén de portas para fóra». Y, en este sentido, agradeció el apoyo del Consello Social, cuyo presidente Ernesto Pedrosa también estuvo presente en el acto junto a un destacado número de responsables de escuelas y facultades.

El Cinbio acogió un encuentro de las investigadoras Ana Gago, África González, Diana Navarro y María Mayán. / Duvi

Cuatro trayectorias de científicas del Cinbio que hicieron frente a mil desafíos

Las celebraciones del 8M comenzaron el lunes en la Facultad de Filología y Traducción con una conversación entre Elvira Asensi y Cynthia Menéndez que fue moderada por la profesora Susana Rodríguez y tuvo un cierro musical a cargo de Carmela Warhol. Por su parte, el Instituto Universitario de Investigación Xustiza e Xénero celebra este viernes en Ciencias Jurídicas una jornada que incluye la proyección del documental «Amanda Knox», seguida de un coloquio con expertos en Derecho Procesal de la Carlos III.

África González, Ana Gago, María Mayán y Diana Valverde, líderes respectivamente de los grupos de Inmunología, Innovación en Agroalimentación y Salud, Comunicación Celular en Cáncer y Enfermedades asociadas a la edad, y de Enfermedades raras, protagonizaron hoy la jornada «Ciencia en Feminino. Catro traxectorias, mil desafíos» organizada por Cinbio. Las cuatro investigadoras compartieron sus experiencias y hablaron de sus motivaciones para desarrollar una carrera científica y las barreras que tuvieron que enfrentar.