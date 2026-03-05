Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales

La Diputación de Pontevedra ultima los días para solicitar las ayudas del Plan +Xuventude, dotado con 120.000 euros para que los jóvenes de la provincia pueda poner en marcha iniciativas de interés social. El plazo de solicitud termina el 13 de marzo y las entidades beneficiarias podrán recibir hasta 5.000 euros para iniciar proyectos que favorezcan el desarrollo personal y comunitario, contribuyan a la formación en valores y a la consecución de hábitos saludables.

Las ayudas del Plan +Xuventude, que el pasado año beneficiaron a 22 entidades entre las que se distribuyeron más de 100.000 euros, están destinadas a asociaciones juveniles y grupos formados por entre tres y ocho personas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años que propongan la realización de un proyecto de interés social.

Las propuestas deben estar relacionadas con la salud, el bienestar y la prevención de riesgos; con la cultura, la ciencia y la innovación, con la participación juvenil, el asociacionismo y el voluntariado; con el desarrollo rural y el reto demográfico; y con la protección de en medio ambiente y la lucha contra lo cambio climático. El plazo de presentación de solicitudes para optar a los recursos de este Plan permanecerá abierto hasta el próximo viernes 13 de marzo y con los recursos provinciales se subvencionarán diferentes gastos asociados a los proyectos, que pueden consultarse en más detalle en las bases publicadas en el BOPPO.