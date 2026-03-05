Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaSupremo expropiaciones eólicosFreno al vinoCaladero de BostonCelta-Real MadridHoteles sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales

Destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años, busca fomentar el desarrollo comunitario y la consecución de hábitos saludables entre la juventud

JOVENES PARTICIPANTES EN UN CAMPAMENTO DE VERANO

JOVENES PARTICIPANTES EN UN CAMPAMENTO DE VERANO / VICTOR ECHAVE

Elena Villanueva

La Diputación de Pontevedra ultima los días para solicitar las ayudas del Plan +Xuventude, dotado con 120.000 euros para que los jóvenes de la provincia pueda poner en marcha iniciativas de interés social. El plazo de solicitud termina el 13 de marzo y las entidades beneficiarias podrán recibir hasta 5.000 euros para iniciar proyectos que favorezcan el desarrollo personal y comunitario, contribuyan a la formación en valores y a la consecución de hábitos saludables.

Las ayudas del Plan +Xuventude, que el pasado año beneficiaron a 22 entidades entre las que se distribuyeron más de 100.000 euros, están destinadas a asociaciones juveniles y grupos formados por entre tres y ocho personas con edades comprendidas entre los 18 y 35 años que propongan la realización de un proyecto de interés social.

Noticias relacionadas

Las propuestas deben estar relacionadas con la salud, el bienestar y la prevención de riesgos; con la cultura, la ciencia y la innovación, con la participación juvenil, el asociacionismo y el voluntariado; con el desarrollo rural y el reto demográfico; y con la protección de en medio ambiente y la lucha contra lo cambio climático. El plazo de presentación de solicitudes para optar a los recursos de este Plan permanecerá abierto hasta el próximo viernes 13 de marzo y con los recursos provinciales se subvencionarán diferentes gastos asociados a los proyectos, que pueden consultarse en más detalle en las bases publicadas en el BOPPO.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  2. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  3. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  6. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  7. Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
  8. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo

La astrofísica se «cuela» en la Reconquista de Vigo 2026

La silicosis no es solo cosa de mineros: un profesor de FP de la Escola de Cantería incapacitado por esta enfermedad

La silicosis no es solo cosa de mineros: un profesor de FP de la Escola de Cantería incapacitado por esta enfermedad

Vigo se manifestará a finales de marzo por la crisis de la vivienda

Frente común del PP de Vigo para abordar el último año antes de las elecciones

Frente común del PP de Vigo para abordar el último año antes de las elecciones

El indie regresa a Castrelos: Viva Suecia, primera confirmación de los conciertos del Vigo en Festas

El indie regresa a Castrelos: Viva Suecia, primera confirmación de los conciertos del Vigo en Festas

Abel Losada felicita a los trabajadores del aeropuerto de Vigo por el premio como mejor aeropuerto mediano de Europa

La inmigración, clave para frenar el envejecimiento de Vigo: el peso de la población extranjera entre 20 y 45 años duplica al de la española

La inmigración, clave para frenar el envejecimiento de Vigo: el peso de la población extranjera entre 20 y 45 años duplica al de la española

Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales

Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales
Tracking Pixel Contents