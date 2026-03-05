La silicosis no es solo cosa de mineros: un profesor de FP de la Escola de Cantería incapacitado por esta enfermedad

Los episodios de silicosis, una enfermedad respiratoria incurable, se atribuye en gran medida a sectores como la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo utilizados en encimeras, también con el procesado de granito o piedra y, por supuesto, la minería. Con todo, no hay profesión que escape a poder padecerla, y es que aunque afecte a operarios, mineros u obreros en la enorme mayoría de los casos, empiezan a darse casos de profesores de FP. Así le ocurrió a un maestro cantero de la Escola de Cantería, cuando esta pertenecía la Diputación de Pontevedra, que fue declarado en situación de incapacidad total por enfermedad profesional al sufrir una «silicosis simple», limitándose su exposición al polvo de silice, causante de esta patología.

Recargo del 40%

El juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, además de ratificar este grado de incapacidad permanente, declaró el incremento de recargo de prestaciones por enfermddad en un 40% a cargo de la Diputación al declarar la existencia de «responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo». Tras recurso de la entidad provincial ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los magistrados confirmaron la sentencia del juez vigués.

ALUMNOS TRABAJAN LA PIEDRA EN UN TALLER DE LA ESCOLA DE CANTEIROS / GUSTAVO SANTOS

Mascarillas «escasas»

Según se recoge en su fallo, el profesor desempeñó su trabajo en la Escola de Cantería en dos etapas, una cuando todavía era un organismo autónomo local y luego cuando pasó a formar parte de la Diputación de Pontevedra, entre los años 2008 y 2021, primero a tiempo parcial y luego completo. Sus tareas como profesor de Formación Profesional de cantería se realizaban en una nave taller donde daba las clases eminentemente prácticas y «utilizaba todas las herramientas de cantería».

Es ahí donde se produjo la «exposición» al polvo de silice. «En la sala de profesores, donde no hay ventilación, se cambiaban, no tenían sistema de doble taquilla. Hasta el año 2018-2019 se le facilitaba una mascarilla FPP2 de válvula por semana, siendo que [el profesor] utilizaba una suya FPP3, y a partir de aquel año la empresa les facilitó las FPP3, siendo siempre escasas». A mayores, incide la sentencia , «en la nave-taller donde desarrollaba sus funciones y los despachos de los profesores se localizan en la parte alta de los talleres, no tienen sistema de ventilación en conexión con el exterior y la ventilación o comunicación de aire es con la zona alta de los talleres de donde entra polvo en el ambiente, no disponiendo de sistemas de ventilación independientes».

Sin sistema de extracción

El taller de corte de máquinas y el taller de moldeado tampoco tienen «ningún tipo de extracción».

Fue en 2023 cuando la Seguridad Social dictó la existencia de responsabilidad empresarial por falta de seguridad hacia la Diputación, exonerando a una empresa con la que el profesor también trabajó, de forma autónoma. Concretamente, participó en la restauración de las torres de la Catedral de Santiago, pero sus funciones no fueron las de «consultas y colaboración con el montaje», y todo en el exterior, «sin que él elaborase piezas». Por ello el TSXG rechaza la petición de la DIputación de una responsabilidad empresarial mancomunda en la silicosis de este profesor y cantero vigués.

La sentencia, fechada a enero de 2026, no era firme y contra la misma cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo.