Un fin de semana de compras en Príncipe: outlet con 30 comercios y música en directo en Galerías Durán

Galerías Durán se convertirán este fin de semana en punto de encuentro para quienes buscan compras con descuento y un ambiente de feria urbana. Vigo Centro presentó hoy el «market outlet» que se celebrará desde mañana y hasta el domingo, una cita que reunirá a más de 30 comercios locales con rebajas de hasta el 80% en una amplia selección de productos.

La propuesta mezcla escaparate y dinamización comercial. Habrá moda, complementos, artículos de lifestyle y una zona gourmet, con el objetivo de concentrar en un solo espacio oferta de diferentes negocios de la ciudad y atraer público al centro durante tres jornadas.

El evento incluirá además música en directo con artistas locales, como elemento añadido para convertir la visita en una experiencia más allá de la compra.

La organización recuerda que la inauguración será mañana a las 11.00 horas y que el «market outlet» abrirá hasta el domingo, con horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.