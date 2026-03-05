Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Vigo ata cinco rutas para Semana Santa: vuelos a tres islas y dos a la Península

Pierde Londres y Valencia respecto al año pasado y tendrá vuelos a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria

Aviones de cuatro de las cinco aerolíneas que operan en el aeropuerto de Vigo.

Aviones de cuatro de las cinco aerolíneas que operan en el aeropuerto de Vigo. / Marta G. Brea

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El aeropuerto de Vigo encara la Semana Santa de 2026 con cinco rutas aéreas: tres insulares y dos peninsulares. Este año, al contrario que en 2025, no habrá ninguna ruta internacional. Se podrá volar a Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte, Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona.

La Semana Santa 2026 coincidirá entre finales de marzo y principios de abril. El primer festivo será el día 2 de abril, Jueves Santo. Pero son muchos los que podrán alargar sus vacaciones y comenzarlas ya el viernes 27 de marzo. Entre ese primer fin de semana y el lunes 6 de abril habrá este año cinco rutas directas desde el aeropuerto de Peinador.

La oferta de este año es bastante reducida si se compara con la del año pasado, cuando hubo siete rutas directas desde Vigo. Además de las actuales, se pudo volar también en Semana Santa a Valencia (Air Nostrum) y Londres (Ryanair).

Los vuelos directos que tendrá el aeropuerto de Vigo en la Semana Santa de 2026 serán: Madrid (Iberia y Air Europa), Barcelona (Vueling), Palma de Mallorca (Air Nostrum), Tenerife Norte (Binter) y Las Palmas de Gran Canaria (Binter) y Londres (Ryanair).

Lavacolla y Alvedro

Mayor oferta de vuelos directos en Semana Santa habrá desde los otros dos aeropuertos gallegos. El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tendrá la mayor oferta de destinos de Galicia. Desde Lavacolla se podrá volar a 10 aeropuertos internacionales durante la próxima Semana Santa y a 12 destinos nacionales. La mayoría de rutas las opera Vueling, pero también hay oferta de Ryanair, Aer Lingus, Iberia y Lufthansa.

El aeropuerto de Alvedro tendrá durante la Semana Santa de 2026 ocho destinos. De ellos, dos serán internacionales: Ginebra y Milán. Este último se operará en exclusiva desde A Coruña. Ambos los opera easyJet. También vuelan en A Coruña Iberia, Air Europa, Vueling, Volotea (que cesará operaciones tras Semana Santa) y Binter.

