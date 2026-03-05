La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita

Aunque quedan cuatro años y tres meses para que empiece a rodar el balón en el Mundial 2030 de fútbol, una parte importante del partido en clave organizativa se juega en lo que queda de 2026, ya que desde la próxima semana, la FIFA tiene previsto visitar las sedes confirmadas en España para albergar partidos de la cita mundialista. La ruta arrancará en Barcelona, Zaragoza y Madrid y que, tras un paréntesis para desplazarse a Portugal, seguirá con el resto de ciudades incluidas de manera inicial (Las Palmas, Sevilla, A Coruña, Bilbao y San Sebastián), pero no con Vigo y Valencia, que se mantienen en la recámara esperando su momento.

Mientras, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según pudo saber FARO, trabaja con la hipótesis de que Málaga, que renunció a ser sede el pasado verano, no será la única ciudad que se caiga del listado aprobado inicialmente. La decisión final será en todo caso serán responsabilidad de la FIFA, que desvelará a final de año qué localidades albergarán los partidos del Mundial en 2030. Este tema, sin referirse en ningún momento a ninguna ciudad en concreto, fue objeto de debate este jueves durante la reunión de la Comisión Interministerial creada por el Gobierno central para la preparación y organización del Mundial, presidida por la ministra de Deportes, Milagros Tolón, y en la que está presente también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

Las sensaciones de los presentes es que la candidatura de Valencia, con el Nou Mestalla en disposición de ser una realidad a mediados de 2028, se puede dar prácticamente por hecha y que Vigo cuenta con muchas posibilidades de aparecer en el listado definitivo al tener maduro su proyecto de reforma del estadio de Balaídos, con la grada de Gol en plena construcción y los trámites para la ampliación de Tribuna ya en marcha. Este entusiasmo que existe en ambas ciudades por albergar el Mundial contrasta con el «atasco» en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o A Coruña, ya que en el primer caso apenas han sido capaz de licitar una obra menor de la ambiciosa reforma proyectada y, en el caso coruñés, nada se sabe del proyecto capitaneado por el Concello, con el calendario apretando cada vez más. En Zaragoza, mientras, aunque la reforma de La Romareda está en marcha, las dudas surgen por el delicado momento que atraviesa el Real Zaragoza, con un pie en Primera Federación y una delicada situación económica que torpedearía su capacidad para financiar el proyecto.

Tensión

La reunión para perfilar la organización del Mundial 2030 se celebró, con estos ingredientes, en medio de un ambiente marcado por la tensión, coincidiendo tanto Rafael Louzán como Milagros Tolón, a través de sendos comunicados, en la necesidad de no politizar un «proyecto de país», como reiteraron ambos tras la comisión. «Queremos el mejor Mundial de la historia y un legado duradero para el país tanto económico como social», subrayó la ministra de Deportes. Mientras, el presidente de la RFEF subrayó que «España tiene que ofrecer una imagen de seriedad y solvencia que se aleje de disputas partidistas. Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que dejará un legado como país, por lo que es obligatorio dejar de pensar en términos locales y partidistas».

En la comisión, además de representantes de los ministerios y de la RFEF, está como invitada la presidenta del Celta de vigo, Marian Mouriño, y representantes del ecosistema deportivo español, Comunidades Autónomas, sindicatos o medios de comunicación.