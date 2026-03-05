Retenciones en la VG-20 en Matamá debido a un accidente con varios vehículos implicados
Ocurrió a la altura de A Balsa, sentido Bouzas
Un accidente de tráfico está causando retenciones en la VG-20 a su paso por Matamá. El siniestro ocurrió a las 7:45 horas de este jueves en el punto kilométrico 5,8 sentido Bouzas, a la altura de A Balsa, según datos de la DGT.
El 112 recibió un primer aviso de Urxencias Sanitarias en el que se informaba de hasta tres vehículos implicados, pero en otra llamada un particular relató que el número de coches afectados se elevaba hasta cinco. El servicio de emergencias gallego movilizó a los Bombeiros de Vigo ante la posibilidad de que una persona estuviese atrapada en el interior de un turismo.
Además trasladó el aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil.
El siniestro causó retenciones en la vía.
