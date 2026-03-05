Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Núñez de Arenas aterriza en Vigo con su primera tienda: sastrería y sport en el centro comercial Gran Vía

La firma española de moda masculina, fundada en 1975, abre nuevo espacio y refuerza su apuesta por Galicia

Ropa de Núñez de Arenas.

Ropa de Núñez de Arenas. / Núñez de Arenas

M. C.

Vigo suma una nueva marca a su mapa comercial. Núñez de Arenas, firma española especializada en moda masculina, ha llegado a la ciudad con su primera tienda en el Centro Comercial Gran Vía, donde desembarca con una propuesta que mezcla sastrería, prendas sport y complementos, pensada para un cliente que busca vestir bien sin renunciar a la comodidad.

La apertura supone un paso más en la expansión de la marca en Galicia, -reconocida por su logo de icónico mostacho-, donde ya contaba con presencia a través de una tienda en A Coruña. En el caso de Vigo, el local se ubicará en la primera planta del complejo comercial.

Storie de Núñez de Arenas anunciando que queda 1 día para la apertura de su tienda en Vigo.

Storie de Núñez de Arenas anunciando que queda 1 día para la apertura de su tienda en Vigo. / Núñez de Arenas

La apertura de la tienda será en horario comercial (de 10 a 22 horas) y contará con la presencia, como invitado de honor, del Influencer de moda masculina y asesor de imagen, el vigués Carlos Álvarez, más conocido por su cuenta de Instagram @posturaleo, desde la que comparte para casi 30.000 seguidores looks y recomendaciones de estilo y dress code para eventos.

Qué es Núñez de Arenas

Con más de medio siglo de trayectoria, Núñez de Arenas se presenta como una marca made in Spain centrada en patronaje, tejidos y prendas para el día a día y para ocasiones especiales, desde trajes y americanas hasta punto y básicos de armario. En la ficha del propio centro comercial, la tienda de Vigo promete asesoramiento personalizado y servicio de ajustes a medida, dos reclamos habituales en el segmento de moda masculina que busca diferenciarse por la experiencia de compra.

