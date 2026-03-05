Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

La carrera por el mayor contrato de la historia de la ciudad se aprieta. El nuevo servicio de autobús urbano de Vigo cuenta con seis aspirantes para operar el transporte público de la ciudad por 468 millones de euros durante la próxima década. La Mesa de Contratación del Concello procedió este jueves a la apertura de los sobres "A", confirmando así las informaciones avanzadas por FARO en las que se apuntaba que habría al menos cinco compañías.

Al frente de las mismas figura Viguesa de Transportes S. A., la empresa del Grupo Avanza que disfruta de la concesión desde 1994. Integrada en el hólding mexicano Mobility ADO; conoce como ninguna otra el servicio actual tras las prórrogas de 2020 y 2025.

Alianza galaico-portuguesa

El otro gigante adelantado por FARO entre los aspirantes es el Grupo Barraqueiro, principal consorcio de Portugal en este sector y con una amplia cartera de concesiones. En ella figuran el ferrocarril metropolitano entre Lisboa y Setúbal o decenas de rutas regulares de autobús. Entre sus planes de futuro destaca también la posible competencia con Comboios de Portugal en la futura línea de Alta Velocidad hacia Oporto y Lisboa.

La compañía presidida por Humberto Pedrosa dispone de más de 3.000 vehículos y ya ha pujado por el bus de Ourense, el tranvía de Jaén o el megacontrato de la Comunidad de Madrid para las rutas regionales. Pese a su cercanía con Galicia, por el momento no cuenta con ningún servicio regular al norte del Miño.

La misma se presenta de la mano de la redondelana Autos González, aunque ésta aportará el 1% de la UTE. Para ello deberán subsanar en tres días naturales algunos errores en la documentación relativos a la DEUC en la que se recoge su situación financiera, capacidades e idoneidad, así como los anexos de igualdad y criterios de selección.

Aspirantes de toda España

Las sorpresas llegan con las ofertas presentadas desde el resto de España. La primera es de Marfina Bus SAU, propiedad del grupo Moventia con sede en Sabadell. El grupo cuenta con 2.585 vehículos y desplaza cada año a 268 millones de pasajeros, siendo las concesiones de Baix Llobregat, Cerdanyola del Vallés o Lleida las más importantes en su portfolio.

Un bus de Marfina, del grupo Moventis, en el Vallés / El Periódico

También destaca la granadina Transportes Rober, ahora integrada en el Grupo Alsa. La compañía opera los servicios de la capital nazarí se integró hace un lustro en la compañía asturiana, quien entra por primera vez en los servicios urbanos de Galicia.

La concesionaria de Alicante, Subus Grupo de Transporte, es la representante del Grupo Vectalia dentro de esta licitación. La centenaria compañía es también responsable de las estaciones de autobús de Palma de Mallorca y Córdoba.

Completa el listado la UTE entre Empresa de Blas y Compañía y Xerpa Mobility. La primera es una de las compañías de cabecera del grupo Arriva, hegemónico en la Comunidad de Madrid y que llegó a planificar un tren directo entre A Coruña y Oporto de la mano de Deutsche Bahn. La segunda es una compañía ourensana que integra a los dueños de la Compañía de Tranvías de A Coruña.

Monbus se cae de la pelea

Quien se ha retirado finalmente de esta pugna es la principal compañía del sector en Galicia. Pese a acudir a la visita del 13 de enero a las instalaciones de Camposancos, Monbus ha decidido no presentarse en solitario ni con otra empresa en el proceso. En la actualidad ya gestiona este servicio en Santiago de Compostela y Lugo, aunque no sin dificultades.