PEINADOR

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

Las nuevas actuaciones responden a las peticiones de los pasajeros a través de las encuestas ASQ que le permitieron ser premiado este año como Mejor Aeropuerto Europeo

Punto de atención PMR similar al que plantea Aena en el aeropuerto de Vigo.

Punto de atención PMR similar al que plantea Aena en el aeropuerto de Vigo. / Aena

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Nuevo paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo encaminado a centrado en hacer la terminal más cómoda y útil para los viajeros, sobre todo en zonas de espera y de atención. Una serie de nuevas actuaciones que acaba de licitar Aena por casi 100.000 euros y que contribuirán, probablemente, a que Peinador pueda continuar manteniendo su mención como Mejor Aeropuerto de Europa en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros anuales.

Según el contrato que acaba de licitar Aena –esta semana también lanzó la sustitución de todas las puertas giratorias de acceso a la terminal– el gestor aeroportuario creará y renovará varias zonas del aeropuerto: una para PMR (Personas con Movilidad Reducida), otra infantil (denominada cultural en el documento) y otra de trabajo. Además, ampliará el número de enchufes que distribuirá por todo el aeropuerto.

Según el pliego, una de las principales actuaciones será la de crear un punto fijo de atención para personas con movilidad reducida (PMR). Se colocará en la zona pública de la planta 0, cerca del área de facturación, con módulos de almacenaje y de espera, armarios y sillas.

Aena montará también una nueva zona de trabajo para los pasajeros parecida a la que ya existe. Estará en la planta 1 de embarque, en una zona ampliada, e incluirá mesas, asientos y espacios pensados para que la gente pueda sentarse, apoyar el portátil o leer con más tranquilidad. Esa zona de trabajo llevará también enchufes y cargadores repartidos por la propia instalación. La idea es que haya puntos accesibles para cargar móviles y otros dispositivos mientras se espera el vuelo, sin tener que buscar un enchufe libre por la terminal.

Puntos de recarga y zona infantil

También se instalarán tótems de recarga eléctrica: estructuras verticales para cargar dispositivos. El documento indica un conjunto de 10 unidades por todo el edificio terminal.

Columna de cargadores eléctricos y juego infantil como los que se instalarán en el aeropuerto de Vigo.

Columna de cargadores eléctricos y juego infantil como los que se instalarán en el aeropuerto de Vigo. / Aena

Otra parte llamativa es la creación de una nueva «zona cultural y de juegos infantiles». Según expone Aena en el pliego de condiciones, se ubicará en la zona restringida de la planta 0, junto a las puertas, para que niños y niñas puedan entretenerse mientras las familias esperan el embarque de los vuelos. El aeropuerto presume ya de una zona de este tipo en la planta superior.

Esta zona infantil incluye una isla interactiva con pantalla táctil y elementos complementarios como alfombras y protecciones para que el uso sea más cómodo y seguro. El documento incluso enumera tipos de juegos sencillos pensados para edades infantiles.

En cuanto a plazos, el plan fija que la entrega, instalación y puesta en marcha del conjunto de actuaciones se haga en un máximo de seis meses, contando desde el inicio formal del contrato que acaba de licitarse por 96.800 euros.

Aena destaca en el documento oficial que todas estas actuaciones «han surgido de los comentarios de nuestros pasajeros en las encuestas ASQ (Airport Service Quality).

Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

José García Costas, Medalla de Oro de Vigo de 2026: «Nadie puede ser un buen empresario si no ha fracasado»

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

El Concello de Vigo prepara otros dos millones para incrementar los pisos con alquileres asequibles: un tipo de vivienda en el punto de mira

