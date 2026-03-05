«Nadie puede ser un buen empresario si no ha fracasado»

José García Costas (Vigo, 4 de junio de 1944), presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa desde hace casi 25 años y fundador de Emenasa, recogerá el próximo jueves 26 de marzo la Medalla de Oro de la ciudad en gala de Vigueses Distinguidos, que se celebrará en el auditorio Mar de Vigo desde las 20.00 horas.

—«No sé si merezco o no el premio, pero me hace muy feliz. Quiero trasladarle al alcalde, Abel Caballero, y a la corporación municipal mi agradecimiento», traslada a FARO desde su despacho, muy orgulloso de su trayectoria y con la ilusión intacta.

—Lleva varios premios en los últimos años. ¿Este es el que más ilusión le hace por ser un reconocimiento de la ciudad?

No hay duda de que lograr la Medalla de Oro de la ciudad que me vio nacer y que vio nacer a mis padres y a mis hijos es un reconocimiento que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Es el reconocimiento de un trabajo de muchos años.

—Abel Caballero dijo esta semana que, en los temas centrales de la ciudad, usted ha estado siempre al lado. ¿Cuáles considera que son?

Habría que hacer un repaso a toda la historia y eso nos llevaría mucho tiempo, pero, efectivamente, cualquier iniciativa o movimiento que se realice en Vigo siempre cuenta conmigo porque saben que yo soy un vigués por los cuatro costados. Soy presidente de la Cámara ya desde hace 25 años, estoy en el Consejo del Puerto, en el Consejo y el Comité Ejecutivo de Zona Franca, en el Comité y el Consejo del Ifevi, etcétera. O sea, que intento aportar mi granito de arena a las entidades que trabajan por Vigo.

—Tiene muchas responsabilidades con 81 años. ¿Cuál es el secreto para aguantar tanto?

Son casi 82 ya. Sigo desarrollando mi trabajo todos los días, no tengo jubilación ni parcial ni total y me levanto todos a diario con mucha ilusión por seguir trabajando. Ahora mismo, estamos con unas ampliaciones y emprendimientos importantes dentro del grupo empresarial y sigo trabajando con la misma ilusión que cuando tenía menos años. Con la pena de no tener ahora 50 años, pero eso no puede ser.

«La vida, a veces, da golpes, pero hay que saber sobreponerse»

—De energía, parece que tiene 50.

Uno cree que tiene la misma energía, pero el cuerpo tiene un poco menos porque los años van pasando. Yo empecé a trabajar muy joven y los años castigan al cuerpo, pero me siento con fuerza y con ilusión para seguir trabajando.

—¿Qué mensaje daría a los empresarios que empiezan ahora?

Que no desfallezcan nunca; que la vida, a veces, da golpes, pero hay que saber sobreponerse. Y a mí alguien, hace muchos años, me dijo que nadie es un buen empresario si no ha tenido algún fracaso. Del fracaso se aprende mucho y, a veces, son necesarios para que uno se dé cuenta de que no todo es tan fácil, que hay obstáculos y que hay que saber vencerlos. Hay que perseverar; cualquier cosa que yo haya conseguido, incluso la medalla, está al alcance de todo el mundo. En líneas generales, yo estoy satisfecho de mi trabajo, de mi esfuerzo y de la familia que he logrado generar, que es uno de mis logros más importantes.

—¿Cuáles son los retos del sector empresarial de Vigo?

Hay muchos. El primer problema es la falta de suelo empresarial, que nos está lastrando. Yo, en una ocasión, para montar una empresa, empecé a buscar, abrí el perímetro… y tuve que irme a Vilagarcía y monté allí una fundición porque no encontraba un terreno en Vigo adecuado para eso. Ahora mismo, estamos con una ampliación, que empezaremos en los próximos días o semanas, en Porto do Molle, que ya no es Vigo, es Nigrán. Y los empresarios tienen problemas que son inherentes a otras ciudades, como es el absentismo o la falta de trabajadores especializados. Eso es un lastre que estamos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo en los próximos años.

José García Costas, ayer, en su despacho de la sede de Emenasa. / Marta G. Brea

—¿Qué sectores van a marcar el futuro empresarial de Vigo?

Vigo se ha caracterizado siempre por los temas marítimos. Espero que Stellantis siga muchos años y yo espero que el entramado industrial de Vigo, que es variado y tiene muchas especialidades, se siga desarrollando. Ya he nombrado a Stellantis como empresa puntera de la ciudad, pero puedo citar a muchas más que son también punteras y que van a seguir desarrollando el tejido empresarial de esta ciudad.

—¿Qué parte de la ciudad es su favorita?

Como no puede ser de otra manera, todo lo que signifique proximidad con el agua salada. Yo empecé a trabajar en el Berbés y toda mi época de juventud la pasé alrededor del entorno del Berbés y del área de Bouzas. Por tanto, mis lugares favoritos son todos aquellos que tienen proximidad al agua salada.

—¿Hay alguno en especial que le guste más?

Ahora mismo, estoy en mi despacho [sede de Emenasa] viendo los muelles [de Beiramar]. Es un sitio privilegiado, desde donde veo los barcos entrar en la ría. Esto me refresca el cerebro terriblemente.

—¿Con qué adjetivos definiría a la ciudad de Vigo?

Como una ciudad emprendedora que está afortunadamente llena de hombres y de mujeres que tienen una gran responsabilidad por el trabajo y por hacer de ella un ente más cómodo y más grande.

«Yo no sé si algún día dejaré de tener sueños; será cuando ya esté postrado en una cama o me haya muerto»

—¿Le queda algún sueño por cumplir, personal o profesional?

Algunos son incumplibles, pero siempre quedan sueños. Yo no sé si algún día dejaré de tener sueños; será cuando ya esté postrado en una cama o me haya muerto, pero yo siempre tengo sueños e ilusiones por cumplir, siempre.

—¿Podría concretar algunos?

Tengo 10 nietos, uno de ellos ya se ha casado y otra se ha emancipado, y quiero verlos crecer. Afortunadamente, van muy bien, pero quiero verlos crecer, terminar sus estudios y verlos situados y enfocados en su vida.

—¿Y algún sueño profesional?

Estamos a punto de empezar una obra en Porto do Molle, importante para el desarrollo de una de nuestras sociedades. Y estamos con un proyecto en Vilagarcía, para el polígono de O Pousadoiro, para otra empresa. Siempre hay proyectos. Hay todos los días cosas nuevas que hacer. n