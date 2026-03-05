La inmigración, clave para frenar el envejecimiento de Vigo: el peso de la población extranjera entre 20 y 45 años duplica al de la española

Los últimos datos demográficos han certificado una tendencia clara en Vigo, que camina hacia un envejecimiento progresivo que parece no tener vuelta atrás, con la edad media de los vecinos por encima de los 47 años y una diferencia entre los mayores de 65 años y los menores de 20 en máximos históricos. Esta evolución sería mucho más acelerada de no ser por la llegada de inmigrantes, un colectivo que tiene un peso cada vez mayor en el conjunto del censo, pero que contribuye a dar oxígeno a uno de los sectores de la población claves para garantizar un relevo generacional adecuado, impulsando una natalidad a la baja y cogiendo el testigo en las principales actividades económicas, ya sea como mano de obra en sectores que precisan con urgencia trabajadores o estimulando el pequeño comercio asumiendo las riendas de negocios.

Las cifras poblacionales hablan por sí solas en este sentido y en el grupo de edad entre los 20 y 45 años, según los últimos datos del censo vigués, el peso de la población extranjera duplica el de nacionalidad española. Así, en estos momentos, hay registrados en Vigo más de 22.500 personas de alguna nacionalidad foránea, de las cuales algo más del 52% tiene entre 20 y 45 años, un porcentaje que en el caso de los vecinos españoles baja al 25%, uno de cada cuatro, ya que hay 70.000 vecinos en este abanico de los más de 273.000 que están viviendo en la ciudad. Al acercar algo más la lupa, la brecha entre vigueses con nacionalidad española y extranjera se estrecha todavía más entre los 25 y los 35 años, llegando a representar en ese grupo de edad los inmigrantes más del 17% del total de la población en esa franja.

Con estos mimbres, es esperable que la pirámide poblacional de aquellos vigueses con nacionalidad extranjera empiece a ensancharse en los próximos años tanto por la parte baja como por la alta. A día de hoy, la proporción ya es especialmente significativa, por encima de la media del conjunto del censo, en niños y adolescentes, aunque entre los vecinos de mayor edad, el protagonismo sigue siendo esencialmente de aquellos con nacionalidad española. Así, apenas 1.500 personas foráneas tienen al menos 65 años, mientras que, si se toma como referencia la cifra a partir de los 85 años, no se llega al centenar. En términos globales, de los 22.550 vigueses con nacionalidad extranjera, tienen menos de 45 años el 70%, mientras que el porcentaje en ese abanico teniendo en cuenta únicamente los de origen español baja hasta el 41%.