Huelga en el CIFP Manuel Antonio de Vigo por las obras

Medio centenar de docentes se concentraron frente a las instalaciones de la Xunta en Praza da Estrela

La concentración, ayer frente a la Xunta

Elena Villanueva

Las obras de mejora del CIFP Manuel Antonio, uno de los mayores centros de Formación Profesional en Galicia, trae de cabeza no solo a la Consellería de Educación por su complejidad sino también a alumnos y profesores que son los que sufren el día a día de las actuaciones. La comunidad educativa del centro lleva desde el inicio de curso quejándose de la suiciedad en las instalaciones, llegando a suspenderse las clases, pero sobre todo de la falta de información.

Concentración

Por todo, hoy se concentraron frente a las dependencias de la Xunta en Vigo, en Praza da Estrela. Fueron cerca de medio centenar los docentes y miembros sindicales que participaron de este llamamiento y secundaron la huelga fijada para la jornada de hoy. En el DOG se reflejaron unos servicios mínimos consistentes en la dirección o un miembro del equipo directivo así como un subalterno.

Los docentes concentrados frente al edificio de la Xunta en Vigo. / FdV

Dentro del manifiesto leído ante la Jefatura Territorial de Educación, los docentes reclamaron «actas e información sobre los problemas actuales del centro: el plan de Prevención de Riesgos Laboales y una medición de contaminantes»; «mejora de la comunicación interna», la celebración de un «claustro para debatir las propuestas de la asamblea», «reunir al Consello Social del instituto», una «elección democrática de las directivas en los CIFP» y que la Consellería «atienda las demandas de la comunidad educativa».

