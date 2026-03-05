Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frente común del PP de Vigo para abordar el último año antes de las elecciones

Luisa Sánchez reúne al comité ejecutivo y a los cargos orgánicos para planificar las acciones que se llevarán a cabo

Borja Melchor

Quedan algo más de 12 meses para que se celebren las elecciones municipales y el PP de Vigo hace piña. La presidenta de la formación en la ciudad y portavoz del grupo en el Concello, Luisa Sánchez, reunió al comité ejecutivo y a los cargos orgánicos con el objetivo de planificar las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de su segundo año al frente del partido.

Como trasladan desde la entidad, «la dirigente popular ratifica su compromiso de mantener activado el partido a todos los niveles, con trabajo periódico en las comisiones, reuniones mensuales itinerantes con todos los presidentes de distrito y una convocatoria en las próximas semanas de la junta local del PP». Su objetivo pasa por mejorar las cifras de los comicios de 2023.

La formación cuenta actualmente con cinco concejales. En una entrevista concedida recientemente a FARO, Luisa Sánchez auguró un gran crecimiento para el PP. «En las últimas cuatro convocatorias electorales, siempre hemos tenido un ascenso y no voy a romper esa tendencia», indicó antes de señalar que, en este año que resta, se pateará toda la ciudad, recogiendo necesidades y ofreciendo soluciones.

