¿A qué edad se suele comprar una vivienda en Vigo? Este es el perfil del propietario

La radiografía del mercado de la compraventa de viviendas en Vigo publicada por el Consejo General del Notariado, que refleja un incremento de las operaciones formalizadas hasta rozar las 2.800, permite conocer también cuál es el perfil del comprador en la ciudad a través de una serie de indicadores sociodemográficos que acompañan las estadísticas de transacciones y precios medios del metro cuadrado y las características de los inmuebles.

La edad media de los compradores en Vigo se situó el año pasado en 46 años, bajando ligeramente respecto a los datos de los ejercicios previos, pero demostrando que una vivienda en propiedad no está al alcance de cualquiera. Por grupos de edad, según los datos de los notarios, apenas el 7,18% de los inmuebles son adquiridos por personas menores de 31 años, mientras que en la treintena se encuentran el 27,5% de los compradores durante 2025. En el siguiente escalón, entre 41 y 50 años, encontramos el porcentaje más elevado de todas las franjas, ascendiendo hasta el 30,1%. A partir de los 50, por su parte, van cayendo paulatinamente los compradores, aunque uno de cada cinco viviendas que se traspasaron fueron protagonizadas por propietarios de entre 51 y 60 años. Entre 61 y 70 años, mientras, se encuentran casi el 10% de los compradores y algo más del 6% de los inmuebles fueron adquiridos por mayores de 70 años.

Noticias relacionadas

Los nuevos propietarios de 2025 fueron, por otro lado, prácticamente en su totalidad personas físicas, que protagonizaron un 91% de las operaciones registradas, mientras que el 9% restante tuvo como titular del inmueble a una figura jurídica. Asimismo, los interesados en adquirir una vivienda en Vigo son en su mayoría de nacionalidad española, al representar los compradores extranjeros solo un 6,32% del total. Entre los clientes inmobiliarios foráneos, destacan los portugueses (15,5%), Italia (11,49%), Argentina (9,2%) y Francia y Estados Unidos (ambos con un 7,5%).