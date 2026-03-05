Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Julio Bernardo
Un buen pálpito
Protagonistas de la última victoria del Celta sobre el Real Madrid en Balaídos, hace casi 12 años, ven al equipo de Claudio Giráldez con «muchas opciones» de repetir triunfo mañana.
Jorge Garnelo
El ataque a Irán hace tambalear la logística mundial (también la gallega) y amenaza con un «efecto dominó» de sobrecostes
El golpe de Estados Unidos e Israel al país oriental pone en jaque al sector, obligando a las navieras a reconfigurar sus rutas por el corte del estrecho de Ormuz. Operadores de Galicia ya constatan recargos por la situación de riesgo, contemplan retrasos y temen que los fletes suban más por el alza del petróleo.
Juan Carlos Álvarez
El Celta sale en busca de caza mayor
El equipo vigués gana otra vez al PAOK gracias a un gol de Williot y hoy sabrá si se cruza en octavos con el Olympique de Lyon o el Aston Villa. Tras un discreto primer tiempo, la entrada de Miguel Román en el descanso aclaró las ideas de un Celta que acabó demostrando su superioridad.
Marta Fontán
La jueza absuelve a una madre de Vigo de maltrato infantil: el niño podría sufrir la enfermedad de los «huesos de cristal»
La Fiscalía pedía 4 años de prisión, pero el hallazgo de una variante genética en el niño introduce una duda «objetiva y científica» sobre el origen de las lesiones.
Ilham Kgazouri
Cada cable sostiene una vida: «Para nosotros no murió 'un marinero marroquí', murió un hijo, un hermano, un padre, un esposo»
Ilham Kgazouri, abogada de profesión, es sobrina de khalid Bouzit, el marinero marroquí que murió el pasado 15 de enero en el Gran Sol. A través de un relato emocionado nos cuenta los sentimientos de las familias marroquíes que viven del mar en Cangas.
M. F.
Dos jóvenes detenidos por el presunto secuestro de un hombre en una vivienda de Teis
Los gritos de la víctima, que habría estado dos días retenida contra su voluntad, llevaron a su liberación el domingo por parte de la Policía Nacional.
Borja Melchor
El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
Es funcionaria, tiene más de 50 años y reside en un espacio de unos 15 metros cuadrados (m2), los que se corresponden con el salón (tiene una cama, una mesa y dos sillas), dentro de un piso de 36 m2 en Teis. Prefiere no revelar su nombre para hacer pública una situación que la tiene al límite desde hace meses: sufre «pobreza habitacional». Asegura que, en su domicilio, por el que paga de alquiler 520 euros al mes a un gran tenedor, hay humedad y una plaga por casi toda la propiedad.
Edgar Melchor
«Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
María recuerda a su hijo Yibrán Javier, vigués fallecido en junio del pasado año electrocutado en un aerogenerador en Burgos cuando trataba de subirse a lo alto para sacar una foto. Este martes detuvieron a los dos amigos que lo acompañaron en aquella trágica aventura: «Es innecesario, no es justo para estos chicos».
Víctor P. Currás
Renfe deja sin trenes a Vigo y Adif se desmarca: «Nada impide circular»
La suspensión afectó a 46 convoyes y el día de hoy arranca con la misma situación. El Concello pidió reforzar los autobuses.
Elena Villanueva
Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
Santiago F.Q., de 67 años, huyó tras dar muerte a María Belén Fernández, de 52, en su casa y fue localizado horas después en su vivienda de O Porriño, donde finalmente se quitó la vida.
