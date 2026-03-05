Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto

Última hora noticias de Vigo en directo.

Última hora noticias de Vigo en directo. / FDV

R. V.

Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.

  1. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  2. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  3. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  6. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  7. Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
  8. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo

¿A qué edad se suele comprar una vivienda en Vigo? Este es el perfil del propietario

Retenciones en la VG-20 en Matamá debido a un accidente con varios vehículos implicados

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran ocho transacciones pese a los precios disparados

José García Costas, Medalla de Oro de Vigo de 2026: «Nadie puede ser un buen empresario si no ha fracasado»

El plan de la cadena hotelera «sin personal» en Galicia: 25 millones de euros y nueve alojamientos más en tres años

Piden dos años de prisión para tres acusados de estafa en unas obras en Vigo: «Siempre hacen lo mismo. Empiezan la demolición y desaparecen»

La gala de Vigueses Distinguidos ya tiene fecha... y nueva ubicación

