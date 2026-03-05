Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación reserva más de 200 plazas de +Benestar para mayores pese al ‘no’ del Concello

El programa ofrece estancias en hoteles con talaso y spa y busca fomentar el envejecimiento activo; el plazo para inscribirse termina el 13 de marzo

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, con una usuaria del programa.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, con una usuaria del programa. / FDV

R. V.

La Diputación de Pontevedra ha habilitado una reserva de más de 200 plazas para que las personas mayores empadronadas en Vigo puedan acceder de forma directa al programa +Benestar, que ofrece estancias en hoteles de la provincia con talaso o spa. La medida se adopta, según la institución provincial, pese a la negativa del Concello a adherirse a una iniciativa que se oferta sin coste para los ayuntamientos colaboradores y que busca fomentar el envejecimiento activo y dinamizar la economía local en temporada baja.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, lamentó que el gobierno municipal vigués no se sume al programa y explicó que, para evitar que los vecinos queden fuera, la Diputación ha reservado un 10% de las vacantes del régimen general para personas censadas en concellos que rechazan registrarse como entidades colaboradoras. «Na práctica, isto supón máis de 200 prazas dispoñibles para Vigo», precisó.

Alta demanda en Vigo

Según la Diputación, en las últimas ediciones +Benestar registró una alta demanda en la ciudad olívica, pero muchos solicitantes quedaron relegados a lista de espera al no poder tramitarse su participación a través del Concello. La institución añade que, además, para optar a determinadas vacantes del régimen especial resulta imprescindible contar con un informe de los ayuntamientos adheridos, que también pueden ayudar a formalizar las inscripciones.

En este contexto, Sánchez animó al gobierno de Vigo a revisar su postura y sumarse al programa para facilitar la inscripción de las personas empadronadas en la ciudad. «Moita xente se achega á nosa sede para se queixar do trato discriminatorio que, segundo entenden, reciben do Concello de Vigo. Porén, a Deputación de Pontevedra adoptou esta medida para resarcir do mellor xeito posible á cidadanía viguesa», afirmó la vicepresidenta.

La edición de 2026 cuenta con 2.097 plazas de régimen general y 30 de régimen especial, dirigidas a personas de 55 años o más empadronadas en la provincia de Pontevedra. El plazo para anotarse expira el 13 de marzo.

Cinco noches con pensión completa

El programa +Benestar se plantea con una doble finalidad: fomentar el envejecimiento activo en establecimientos hosteleros de las Rías Baixas con talaso o spa y, al mismo tiempo, actuar como herramienta de dinamización económica para sostener actividad y empleo turístico durante los periodos de menor demanda.

La propuesta consiste en una estancia de seis días y cinco noches, con entrada los domingos por la tarde y salida los viernes después de comer, en régimen de pensión completa y con actividades de animación sociocultural. La subvención provincial reduce el importe que abonan los beneficiarios, una cuantía que varía en función del hotel elegido.

TEMAS

