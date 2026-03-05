Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Vigo celebrará la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional, con un calendario de actividades organizado por el Concello y la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo para conmemorar el alzamiento popular de 1809, que permitió expulsar a las tropas de Napoleón. En todo caso, avanzan fuentes municipales que «la programación no está cerrada»: «Aún habrá sorpresas».

Los festejos empiezan el sábado 21 de marzo en la Praza do Berbés con la destitución de la corporación afrancesada. Durante la jornada, también habrá actuaciones de Estantighas do Berbés y del grupo GEFAC de la academia de Coimbra, además de talleres de danzas tradicionales portuguesas y una actividad de búsqueda del tesoro dirigida a la juventud.

El domingo 22 de marzo, las actividades volverán a la Praza do Berbés. Entre las 11.00 y las 17.30 horas, se celebrarán demostraciones de oficios tradicionales, un taller de baile impartido por André Adrio, búsquedas del tesoro y la actuación de los gaiteros Os Tolleitos. El programa incluirá además comida popular, una foliada popular y otra búsqueda del tesoro destinada a niñas y niños.

Reconquistiña y apertura del mercado

El lunes 23, se desarrollará la Reconquistiña. Los pequeños saldrán desde Venezuela, Paseo de Alfonso y la Praza de Compostela en dirección a Porta do Sol, donde se realizará una concentración a las 11.00 horas. A las 11.30 horas, comenzará el desfile por la Praza da Constitución, Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza de Almeida, Real y Praza do Berbés, donde habrá una chocolatada y una actuación musical.

El martes 24, se celebrará una charla en la Casa Galega da Cultura. El miércoles 25, tendrá lugar el ensayo general de la escenificación de la expulsión de las tropas de Napoleó en Porta do Sol. El jueves 26, comenzará el montaje del mercado tradicional (con comida y artículos), que se estrena el viernes 27, así como la zona infantil en la Praza do Berbés (ambos abiertos desde las 11.00 hasta las 23.30 horas). Durante toda la jornada, habrá ruadas de gaiteros y actuaciones en los torreiros de Porta do Sol, Eduardo Chao y Praza dos Ratos, mientras que O Berbés acogerá el asalto al carro.

El sábado 28, continuará el mercado tradicional con múltiples actividades en todo el Casco Vello, incluido el asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso. El programa incluye a las 11.30 horas una foliada infantil organizada por O Fiadeiro en el Paseo de Alfonso; a las 12.00 horas, el asalto al carro en la Praza do Berbés y la actuación infantil Peter Punk en el torreiro de la plaza dos Ratos; a las 12.30 horas la actuación de la banda de zanfonas de la ETRAD en el torreiro de Porta do Sol; a las 13.00 horas, un taller de baile en el torreiro de Eduardo Chao; y a las 13.15 horas, la actuación de Arghalleiros en este mismo espacio.

A las 16.00 horas, se celebrará un taller de danzas del mundo en el torreiro del Berbés; a las 16.30 horas, actuará el mago Kali en el torreiro de la Praza dos Ratos; a las 17.00 horas, lo hará Ferreñas da Oliveira; y a las 18.00 horas, tendrá lugar el asalto al carro de suministros en el Paseo de Alfonso. La jornada concluirá con la actuación de Tarambainas a las 21.00 horas en el torreiro de la Praza do Berbés y el cierre del mercado a las 23.30 horas.

La programación culminará el domingo 29 con la celebración de la Reconquista de la villa de Vigo, a partir de las 18.00 horas en Porta do Sol. Durante todo el día, además de las actividades de los puestos del mercado tradicional, habrá ruadas de gaiteros, actuaciones infantiles y salidas de peixeiras y verduleiras.