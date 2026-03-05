Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaSupremo expropiaciones eólicosFreno al vinoCaladero de BostonCelta-Real MadridHoteles sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

El Conservatorio profesional intensifica su Erasmus+: visitas de Finlandia y Estonia y diez movilidades a Portugal y Estonia

El CMUS recibirá en marzo a tres docentes extranjeros y en abril a un experto francés para clases magistrales, dentro de su plan de internacionalización

Actuación en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

Actuación en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo. / Marta G. Brea

R. V.

El Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS Vigo) afronta un final de curso con acento europeo. Entre marzo y abril, el centro recibirá la visita de profesorado de Finlandia y Estonia, realizará diez movilidades de alumnado y docentes a Portugal y Estonia y contará con un experto invitado de Francia que impartirá clases magistrales. Todo ello se enmarca en el proyecto Erasmus+ del curso y en la estrategia de internacionalización del conservatorio.

La primera parada será del 9 al 13 de marzo, cuando el CMUS Vigo reciba a tres profesores del Central Ostrobothnia Conservatory Kokkola (Finlandia) y del Tallinna Muusika- ja Balletikool / MUBA (Estonia). Durante esos días conocerán las instalaciones, el plan educativo y asistirán a clases y conciertos, además de mantener encuentros con profesorado y alumnado del centro.

La movilidad será de ida y vuelta. Entre el 16 y el 18 de marzo, la vicedirectora y profesora de piano Carmen Carreiras y la profesora de lenguaje musical Gloria Rodríguez viajarán al conservatorio MUBA de Tallin para participar en actividades académicas y de intercambio.

La semana del 23 al 27 de marzo está reservada para el alumnado. Cinco estudiantes de distintas especialidades se desplazarán a Faro (Portugal) para conocer el Conservatório Regional do Algarve ‘Maria Campina’. Allí coincidirán con Óscar Dávila, profesor de trompa, y Ramón Cabezas, profesor de composición, que realizarán su movilidad a ese centro entre el 25 y el 27 de marzo.

La coordinadora Erasmus del CMUS Vigo, Sara Peral, reivindica el salto que supone mantener al alumnado dentro del proyecto: «É unha gran satisfacción repetir a participación do alumnado no noso proxecto Erasmus+. Non foi sinxelo, pero estamos moi orgullosos deste logro». Y fija el horizonte: «Esperamos agora continuar avanzando no noso proceso de internacionalización e cada ano poder ampliar as prazas de alumnado e os destinos a outros lugares de Europa e o mundo».

El programa se completa en abril con la llegada de un invitado internacional. Gracias a la acreditación Erasmus+, el conservatorio recibirá al maestro Marc Chevalier, del Conservatorio de Vienne (Francia), que impartirá clases magistrales de práctica orquestal, dirección y sound painting los días 8 y 9 de abril, dirigidas a alumnado y profesorado.

El centro subraya que estas estancias permiten a los docentes asistir a clases, reuniones y actividades en conservatorios homólogos, y compartir metodologías y buenas prácticas. La clave, explica el CMUS, es su Acreditación Erasmus+, obtenida en 2021 tras iniciar su trayectoria en el programa en el curso 2020-21. Según el conservatorio, aquella acreditación llegó tras lograr la primera posición a nivel nacional por delante de más de 220 solicitudes, convirtiéndose en el primer conservatorio profesional gallego en conseguirla y en uno de los pocos del país que la mantiene.

Noticias relacionadas

La acreditación funciona, además, como un «pase» que permite planificar movilidades de forma regular e incluso hacia terceros países, una opción reservada a centros con esta distinción. En esa línea, la coordinadora resume el objetivo a medio plazo: «O noso obxectivo é continuar avanzando na estratexia de internacionalización do CMUS e poder ofrecer de forma regular actividades que permitan o intercambio cultural, lingüístico e de exemplos de boas prácticas», destacando también el apoyo del equipo directivo y la implicación del equipo Erasmus del conservatorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  2. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  3. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  6. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  7. Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
  8. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo

La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas

La Xunta promete un «salto cualitativo» con el Olimpia Valencia, el centro con la cartera de servicios más amplia del Sergas

El Conservatorio profesional intensifica su Erasmus+: visitas de Finlandia y Estonia y diez movilidades a Portugal y Estonia

El Conservatorio profesional intensifica su Erasmus+: visitas de Finlandia y Estonia y diez movilidades a Portugal y Estonia

El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

El BNG propone una Oficina Municipal de Energía para impulsar comunidades energéticas locales

Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro
Tracking Pixel Contents