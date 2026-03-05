El Conservatorio profesional intensifica su Erasmus+: visitas de Finlandia y Estonia y diez movilidades a Portugal y Estonia
El CMUS recibirá en marzo a tres docentes extranjeros y en abril a un experto francés para clases magistrales, dentro de su plan de internacionalización
El Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS Vigo) afronta un final de curso con acento europeo. Entre marzo y abril, el centro recibirá la visita de profesorado de Finlandia y Estonia, realizará diez movilidades de alumnado y docentes a Portugal y Estonia y contará con un experto invitado de Francia que impartirá clases magistrales. Todo ello se enmarca en el proyecto Erasmus+ del curso y en la estrategia de internacionalización del conservatorio.
La primera parada será del 9 al 13 de marzo, cuando el CMUS Vigo reciba a tres profesores del Central Ostrobothnia Conservatory Kokkola (Finlandia) y del Tallinna Muusika- ja Balletikool / MUBA (Estonia). Durante esos días conocerán las instalaciones, el plan educativo y asistirán a clases y conciertos, además de mantener encuentros con profesorado y alumnado del centro.
La movilidad será de ida y vuelta. Entre el 16 y el 18 de marzo, la vicedirectora y profesora de piano Carmen Carreiras y la profesora de lenguaje musical Gloria Rodríguez viajarán al conservatorio MUBA de Tallin para participar en actividades académicas y de intercambio.
La semana del 23 al 27 de marzo está reservada para el alumnado. Cinco estudiantes de distintas especialidades se desplazarán a Faro (Portugal) para conocer el Conservatório Regional do Algarve ‘Maria Campina’. Allí coincidirán con Óscar Dávila, profesor de trompa, y Ramón Cabezas, profesor de composición, que realizarán su movilidad a ese centro entre el 25 y el 27 de marzo.
La coordinadora Erasmus del CMUS Vigo, Sara Peral, reivindica el salto que supone mantener al alumnado dentro del proyecto: «É unha gran satisfacción repetir a participación do alumnado no noso proxecto Erasmus+. Non foi sinxelo, pero estamos moi orgullosos deste logro». Y fija el horizonte: «Esperamos agora continuar avanzando no noso proceso de internacionalización e cada ano poder ampliar as prazas de alumnado e os destinos a outros lugares de Europa e o mundo».
El programa se completa en abril con la llegada de un invitado internacional. Gracias a la acreditación Erasmus+, el conservatorio recibirá al maestro Marc Chevalier, del Conservatorio de Vienne (Francia), que impartirá clases magistrales de práctica orquestal, dirección y sound painting los días 8 y 9 de abril, dirigidas a alumnado y profesorado.
El centro subraya que estas estancias permiten a los docentes asistir a clases, reuniones y actividades en conservatorios homólogos, y compartir metodologías y buenas prácticas. La clave, explica el CMUS, es su Acreditación Erasmus+, obtenida en 2021 tras iniciar su trayectoria en el programa en el curso 2020-21. Según el conservatorio, aquella acreditación llegó tras lograr la primera posición a nivel nacional por delante de más de 220 solicitudes, convirtiéndose en el primer conservatorio profesional gallego en conseguirla y en uno de los pocos del país que la mantiene.
La acreditación funciona, además, como un «pase» que permite planificar movilidades de forma regular e incluso hacia terceros países, una opción reservada a centros con esta distinción. En esa línea, la coordinadora resume el objetivo a medio plazo: «O noso obxectivo é continuar avanzando na estratexia de internacionalización do CMUS e poder ofrecer de forma regular actividades que permitan o intercambio cultural, lingüístico e de exemplos de boas prácticas», destacando también el apoyo del equipo directivo y la implicación del equipo Erasmus del conservatorio.
