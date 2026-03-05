El indie regresa a Castrelos: Viva Suecia, primera confirmación de los conciertos del Vigo en Festas

Comienzan a desvelarse uno de los secretos mejor guardados de cada verano: el programa del Vigo en Festas. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, desveló este jueves el primero de los conciertos que llenarán de música el Auditorio de Castrelos durante las fiestas municipales.

El grupo murciano Viva Suecia actuará en el auditorio el viernes 14 de agosto, lo que supondrá el regreso del indie al mismo después de ausentarse el pasado verano. La banda liderada por Rafa Val cuenta con 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y se ha convertido en uno de los referentes de este género en todo el país.

El regidor destacó como principales atractivos del recinto «la grada, el auditorio maravilloso y que lo costea todo el Ayuntamiento». Como viene siendo habitual, el concierto arrancará a las 21.00 horas.

Los autores de canciones como «La voz del presidente», «El bien» y «Todo lo que importa» tuvieron un guiño con el Celta hace unos meses tras el triunfo del Celta ante el Lille con goles de los escandinavos Williot Swedberg y Carl Starfelt. Es por ello que el alcalde quiso atender a las «miles» de peticiones para traerlos. «Diremos Viva Vigo y Viva Suecia», añadió.

La formación presentará su sexto álbum de estudio, «Hecho en tiempos de paz». En 2020 actuaron en el festival Terraceo del Auditorio Mar de Vigo y han estado presentes en el Portamérica o Río Verbena, también en la provincia de Pontevedra.

Otros conciertos previstos

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.