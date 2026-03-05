El Concello de Vigo prepara otros dos millones para incrementar los pisos con alquileres asequibles: un tipo de vivienda en el punto de mira

Una semana después de aprobar una ampliación del presupuesto general de este año por 11 millones, el Concello de Vigo da otro paso para reforzar un área municipal clave como es la Gerencia de Urbanismo, que incrementará sus recursos en casi cinco millones de euros este ejercicio para potenciar las políticas públicas, enfocadas especialmente en facilitar el acceso a la vivienda en un momento en que los precios siguen disparados, tanto para alquilar como para comprar.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este jueves la próxima modificación de las cuentas de Urbanismo, con partidas destacadas como la de 2 millones de euros para conceder subvenciones para la rehabilitación de viviendas vacías, aunque con una condición indispensable, que estos inmuebles terminen siendo destinados a aumentar la oferta de alquiler a precio tasado en la ciudad. Estos dos millones sirven, además, para ampliar la partida contemplada en las cuentas aprobadas en pleno, que era de 150.000 euros.

La modificación presupuestaria tramitada por el gobierno local incluye también un millón de euros para posibilitar la construcción de un edificio con 27 viviendas protegidas en Esturáns, una obra en fase de adjudicación a la que se han postulado cinco empresas, dos de ellas agrupadas en una UTE; otro millón para realizar expropiaciones que permitan desarrollar ámbitos de acuerdo con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal; 497.000 euros para rehabilitar el edificio ubicado en Ramón Nieto 56, la antigua cooperativa de agricultores de Lavadores, que se dedicará para conferencias o actos; y 157.000 euros para la oficina de rehabilitación de la praza da Princesa.