Cifras récord en la compraventa de viviendas en Vigo: cada día se cierran en la ciudad ocho transacciones pese a que los precios siguen disparados

El mercado de la compraventa de viviendas en Vigo continuó en 2025 dando muestras de estar muy vivo, al rondar las 2.800 operaciones, y con un precio medio que siguió al alza y superó la barrera psicológica de los 2.000 euros el metro cuadrado. Lo hizo tras una nueva subida interanual (por encima del 5%) que, eso sí, es inferior a la registrada en los ejercicios previos, según los datos que acaba de actualizar el Consejo General del Notariado, con datos ya cerrados a diciembre del año pasado. En 2023, por ejemplo, el crecimiento respecto al año anterior rozó el 9%, mientras que en 2024 la subida fue del 7,3%. El récord en este parámetro es el anotado en 2020, cuando los precios se dispararon un 15,2%.

A lo largo de 2025, la evolución de los principales indicadores del mercado de la compraventa revela una tendencia sin grandes oscilaciones que permitió incrementar en un 6% las operaciones formalizadas en 2024 y alcanzar registros que no se recordaban desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria hace casi dos décadas. Enero, con 276, fue el mes con más transacciones, mientras que la cifra más baja se anotó en agosto, con 156. El precio medio del metro cuadrado marcó el techo, por su parte, en octubre al escalar hasta los 2.313 euros, cerrándose el año en diciembre en 1.984 euros. Las estadísticas desveladas por los notarios señalan, también, que la superficie media de las viviendas vendidas alcanzó los 107 metros cuadrados, con un importe medio en el que se cerraron las operaciones rozando los 218.500 euros.

Las complicaciones para acceder a una vivienda en propiedad a día de hoy quedan evidenciadas realizando la comparación con las cifras que se registraban hace cinco o diez años. Respecto a 2020, el importe medio de un inmueble se ha disparado un 33%, mientras que, en relación a hace una década, el incremento se sitúa en un 60%, por lo que la misma vivienda cuesta ahora 80.000 euros más que lo que hubiera supuesto en 2015. Los notarios indican que, en estos momentos, es necesaria destinar la renta de neta de cuatro años y nueve meses para tener un inmueble en propiedad.

Por otro lado, a la espera de que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) queme etapas y se compruebe si su entrada en vigor provoca un crecimiento del parque residencial, los datos hablan por sí solos y demuestran que la gran mayoría de las transacciones son de inmuebles de segunda mano, representando la vivienda nueva ni siquiera el 7% de las operaciones realizadas, lo que ha motivado también un coste muy elevado para aquellos interesados en acceder a una vivienda de estas características, al situarse el precio medio del metro cuadrado en las 186 ventas registradas por encima de los 3.000 euros. Por su parte, los inmuebles usados que salieron al mercado lo hicieron a un precio medio de 1.973 euros el metro cuadrado.

Por tipo de vivienda, los pisos son los claros dominadores del mercado de compraventa, al suponer prácticamente el 84% de las operaciones. Tomando como referencia únicamente los inmuebles en bloques residenciales, el precio del medio del metro cuadrado escaló en 2025 hasta los 2.267 euros, cifra en que el caso de los que son a estrenar se dispara hasta los 3.326 euros, situándose el de los pisos de segunda mano en 2.173 euros.