Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

«A pesar de que la incidencia no es alta, el impacto que tiene es realmente elevado», admitió esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre la huelga indefinida convocada por el sindicato médico O'Mega en Atención Primaria, que en la mañana del cuarto día de paro registró un seguimiento del 10,4% en el Área Sanitaria Gallega, frente al 5,25% del conjunto de la comunidad. En los tres primeros días, se suspendieron 7.364 consultas en los centros de salud de la comarca, el 43% de toda la actividad pospuesta en Galicia. El sindicato lo atribuye a «la irresponsabilidad de la Xunta y a su nula disposición al negociar».

Al grito de «No es vocación, es explotación», varias decenas de médicos recibieron tanto al conselleiro de Sanidade como al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la entrada del nuevo CIS Olimpia Valencia. En su interior, Gómez Caamaño garantizó la «voluntad» de negociar del departamento que dirige y les animó a unirse a la mesa en la que están «negociando con cinco sindicatos todo lo que es la reforma de Atención Primaria», para «hacer sus aportaciones». Mientras, en Santiago de Compostela se reunían representantes del departamento autonómico y de O'Mega «para intentar solucionar este problema».

«Con una huelga de atención primaria indefinida, el objetivo es, sin ninguna duda, intentar frenarla lo antes posible, buscando lo mejor para los profesionales sanitarios y lo mejor para la población», defendió y pidió tener «amplitud de miras». «No puedes centrar la negociación en un tema determinado como es el número de consultas de profesionales», reprochó al sindicato.

¿Cuántos pacientes puede ver al día un médico de Primaria?

Admitió que «tienen que estar limitadas», pero defendió que debe «estar encuadrado en un entorno de reforma de la Atención Primaria, que incluye la gestión estructural de la demanda, el replanteamiento das plantillas y las funciones de esas plantillas, los circuitos especiales desarrollados para diferenciar entre lo que es burocrático y lo que es puramente asistencial, cómo vas a manejar ese exceso de demanda mediante un uso racional y óptimo de las herramientas que tenemos, como son, por ejemplo, las intersustituciones prolongadas… Osea, un ejercicio de gestión».

Reclamó a los profesionales un «compromiso» de «unos determinados tiempos de espera». «La cuestión no es cuál es el número adecuado [de consultas] para un facultativo; la cuestión es cómo es el cambio de modelo de Atención Primaria».

También reconoció que es necesario adoptar «medidas rápidas». «Pero estamos hablando de una huelga indefinida. Hay que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo no tiene que ser solamente eso, porque eso no soluciona la Atención Primaria».

¿Qué opinan los facultativos?

A las puertas del Olimpia Valencia, facultativos reclamaron «la negociación de medidas que permitan garantizar la reducción de las listas de espera y la dignidad laboral» del colectivo.

El sindicato explica que el viernes se decidió continuar con la huelga tras «la ruptura unilateral del diálogo por parte de la Xunta cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo sobre la limitación de las agendas médicas». Según el sindicato, lo habrían pactado en 33 pacientes programados por turno.

«Los negociadores de la Xunta trataron de conseguir en la primera ronda de negociaciones que O'Mega, el sindicato mayoritario entre los médicos gallegos, se sumase a los acuerdos alcanzados por la Consellería con sindicatos de clase y con un sindicato médico que ni siquiera tiene representación en Galicia porque no se presentó bajo sus siglas a las últimas elecciones sindicales», señalan y añaden: «O'Mega se negó entonces por entender que aquellos acuerdos no suponen ningún tipo de beneficio ni para los médicos ni para los pacientes y exigió medidas concretas».