Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaSupremo expropiaciones eólicosFreno al vinoCaladero de BostonCelta-Real MadridHoteles sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

La astrofísica se «cuela» en la Reconquista de Vigo 2026

«Tiene todos los méritos para ser pregonera. Fue Viguesa Distinguida en 2023», destaca Caballero sobre Ana Ulla

Ana Ulla, en O Castro.

Ana Ulla, en O Castro. / Alba Villar

Borja Melchor

La gala de entrega de los premios Vigueses Distinguidos y de las Medallas de Oro de la ciudad se celebrará el 26 de marzo desde las 20.00 horas en el auditorio Mar de Vigo. El pregón lo redactará y leerá Ana Ulla, la primera catedrática de Astrofísica de la Universidad de Vigo. Lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que «tiene todos los méritos» para asumir esta responsabilidad.

Caballero indicó que «es profesora de Física en la Facultad de Biología, además de investigadora del espacio profundo y de los exoplanetas». «Desarrolló carrera de investigación y de docencia en Madrid y Noruega, en la Agencia Espacial Europea y en el Instituto Niels Bohr de Copenhague y, por tanto, con muchas publicaciones científicas», trasladó el regidor a los medios de comunicación.

Noticias relacionadas y más

El alcalde subrayó que, a su vez, es autora de una novela infantil y fue Viguesa Distinguida en el año 2023. La gala se celebra con motivo de la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional. Este evento conmemora el alzamiento popular de 1809, que permitió expulsar a las tropas galas. Vigo se convirtió en la primera localidad de Europa que consiguió echar al ejército francés de una plaza conquistada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  2. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  3. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  6. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  7. Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
  8. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo

Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

Caamaño admite un impacto «realmente elevado» de la huelga de médicos en Primaria, que ha suspendido 7.400 consultas en tres días en Vigo

Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Desvelado el programa de la Reconquista de Vigo 2026: música, magia y comida

Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Seis empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

Aena lanza un paquete de mejoras en el aeropuerto de Vigo: nueva zona infantil y de trabajo, más enchufes y otro punto de atención PMR

Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

José García Costas, Medalla de Oro de Vigo de 2026: «Nadie puede ser un buen empresario si no ha fracasado»

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

El Concello de Vigo prepara otros dos millones para incrementar los pisos con alquileres asequibles: un tipo de vivienda en el punto de mira

El Concello de Vigo prepara otros dos millones para incrementar los pisos con alquileres asequibles: un tipo de vivienda en el punto de mira
Tracking Pixel Contents