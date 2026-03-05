La astrofísica se «cuela» en la Reconquista de Vigo 2026

La gala de entrega de los premios Vigueses Distinguidos y de las Medallas de Oro de la ciudad se celebrará el 26 de marzo desde las 20.00 horas en el auditorio Mar de Vigo. El pregón lo redactará y leerá Ana Ulla, la primera catedrática de Astrofísica de la Universidad de Vigo. Lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que «tiene todos los méritos» para asumir esta responsabilidad.

Caballero indicó que «es profesora de Física en la Facultad de Biología, además de investigadora del espacio profundo y de los exoplanetas». «Desarrolló carrera de investigación y de docencia en Madrid y Noruega, en la Agencia Espacial Europea y en el Instituto Niels Bohr de Copenhague y, por tanto, con muchas publicaciones científicas», trasladó el regidor a los medios de comunicación.

El alcalde subrayó que, a su vez, es autora de una novela infantil y fue Viguesa Distinguida en el año 2023. La gala se celebra con motivo de la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional. Este evento conmemora el alzamiento popular de 1809, que permitió expulsar a las tropas galas. Vigo se convirtió en la primera localidad de Europa que consiguió echar al ejército francés de una plaza conquistada.