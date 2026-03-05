Abel Losada felicita a los trabajadores del aeropuerto de Vigo por el premio como mejor aeropuerto mediano de Europa

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha trasladado sus felicitaciones «a todo el equipo humano del aeropuerto de Vigo y, en especial a su directora, Ana Molés, y también a AENA por el premio al Mejor Aeropuerto Europeo mediano que acaba de concederle el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)».

Losada afirmó que no debe olvidarse de que «este es un premio a la calidad del servicio que se presta a los usuarios» y también un reconocimiento expreso al «trabajazo» que ha hecho la plantilla al completo contribuyendo a que la experiencia de volar desde o hacia Vigo sea satisfactoria». Añadió que, ahora mismo, la terminal viguesa está «en un escaparate de primer nivel ante las compañías aéreas».

El subdelegado recordó también que hace pocos meses la dirección del aeropuerto de Vigo tomó la iniciativa de solicitar a la Subdelegación del Gobierno la instalación de un punto violeta en el servicio de Información, lo que demuestra el interés en la mejora continua y una atención integral a los usuarios.

El premio ASQ (Airport Service Quality) que la terminal viguesa viene de recibir reconocen la excelencia en la atención al viajero en las infraestructuras aéreas de toda Europa y es la primera vez que Peinador alcanza este reconocimiento, sin olvidar que otros 10 aeropuertos de AENA han recibido otros galardones.

Los premios basan en las encuestas de satisfacción realizadas directamente a los pasajeros en las puertas de embarque. En estas evaluaciones se califican aspectos como la limpieza, la amabilidad del personal, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.

Abel Losada concluyó que este premio «pone en un escaparate de primer nivel» al aeropuerto de la provincia de Pontevedra dentro de un escenario de competitividad por la atracción de rutas aéreas, un aspecto en el que, reseñó, «me consta que también se está trabajando bien».

La ceremonia de entrega de los ASQ será en Estambul, durante el encuentro anual ACI World Airport Experience Summit, que se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre. La ACI se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de la aviación, como la que engloba a todas las aerolíneas, IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), o CANSO (Organización Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea), con el objetivo de contribuir al desarrollo de un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad, este consejo integra a 811 miembros, que operan en más de 2.200 aeropuertos en 160 países.