Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaSupremo expropiaciones eólicosFreno al vinoCaladero de BostonCelta-Real MadridHoteles sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

PEINADOR

Abel Losada felicita a los trabajadores del aeropuerto de Vigo por el premio como mejor aeropuerto mediano de Europa

«Es un premio a la calidad del servicio que se presta a los usuarios y también un reconocimiento expreso al trabajazo que ha hecho la plantilla al completo», destaca el subdelegado del Gobierno en Pontevedra

Abel Losada, la directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, y responsables de todos los servicios, empresas y concesionarias de Peinador.

Abel Losada, la directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, y responsables de todos los servicios, empresas y concesionarias de Peinador. / Oficial

Alberto Blanco

Alberto Blanco

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha trasladado sus felicitaciones «a todo el equipo humano del aeropuerto de Vigo y, en especial a su directora, Ana Molés, y también a AENA por el premio al Mejor Aeropuerto Europeo mediano que acaba de concederle el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)».

Losada afirmó que no debe olvidarse de que «este es un premio a la calidad del servicio que se presta a los usuarios» y también un reconocimiento expreso al «trabajazo» que ha hecho la plantilla al completo contribuyendo a que la experiencia de volar desde o hacia Vigo sea satisfactoria». Añadió que, ahora mismo, la terminal viguesa está «en un escaparate de primer nivel ante las compañías aéreas».

El subdelegado recordó también que hace pocos meses la dirección del aeropuerto de Vigo tomó la iniciativa de solicitar a la Subdelegación del Gobierno la instalación de un punto violeta en el servicio de Información, lo que demuestra el interés en la mejora continua y una atención integral a los usuarios.

El premio ASQ (Airport Service Quality) que la terminal viguesa viene de recibir reconocen la excelencia en la atención al viajero en las infraestructuras aéreas de toda Europa y es la primera vez que Peinador alcanza este reconocimiento, sin olvidar que otros 10 aeropuertos de AENA han recibido otros galardones.

Los premios basan en las encuestas de satisfacción realizadas directamente a los pasajeros en las puertas de embarque. En estas evaluaciones se califican aspectos como la limpieza, la amabilidad del personal, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.

Abel Losada concluyó que este premio «pone en un escaparate de primer nivel» al aeropuerto de la provincia de Pontevedra dentro de un escenario de competitividad por la atracción de rutas aéreas, un aspecto en el que, reseñó, «me consta que también se está trabajando bien».

Noticias relacionadas y más

La ceremonia de entrega de los ASQ será en Estambul, durante el encuentro anual ACI World Airport Experience Summit, que se celebrará del 31 de agosto al 4 de septiembre. La ACI se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de la aviación, como la que engloba a todas las aerolíneas, IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), o CANSO (Organización Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea), con el objetivo de contribuir al desarrollo de un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad, este consejo integra a 811 miembros, que operan en más de 2.200 aeropuertos en 160 países.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  2. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  3. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  4. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  5. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  6. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  7. Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
  8. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo

La astrofísica se «cuela» en la Reconquista de Vigo 2026

La silicosis no es solo cosa de mineros: un profesor de FP de la Escola de Cantería incapacitado por esta enfermedad

La silicosis no es solo cosa de mineros: un profesor de FP de la Escola de Cantería incapacitado por esta enfermedad

Vigo se manifestará a finales de marzo por la crisis de la vivienda

Frente común del PP de Vigo para abordar el último año antes de las elecciones

Frente común del PP de Vigo para abordar el último año antes de las elecciones

El indie regresa a Castrelos: Viva Suecia, primera confirmación de los conciertos del Vigo en Festas

El indie regresa a Castrelos: Viva Suecia, primera confirmación de los conciertos del Vigo en Festas

Abel Losada felicita a los trabajadores del aeropuerto de Vigo por el premio como mejor aeropuerto mediano de Europa

La inmigración, clave para frenar el envejecimiento de Vigo: el peso de la población extranjera entre 20 y 45 años duplica al de la española

La inmigración, clave para frenar el envejecimiento de Vigo: el peso de la población extranjera entre 20 y 45 años duplica al de la española

Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales

Últimos días para optar a las ayudas de la Diputación para proyectos sociales
Tracking Pixel Contents