Casi siete de cada 100 viviendas del Casco Vello de Vigo son de alquiler turístico

Para entender el peso que tienen las viviendas turísticas en el parque inmobiliario de la ciudad, hay que acercar la lupa a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el organismo estatal, un 6,7% del total de inmuebles residenciales de uno de los distritos del Casco Vello son vacacionales. La zona en cuestión comprende desde el centro comercial A Laxe hasta Porta do Sol y Carral, aproximadamente: Cánovas del Castillo, Oliva, Real, Eduardo Chao, Teófilo Llorente, Sombrereiros o Triunfo, entre otras. En resumen: el protagonismo de los vecinos es menor en unas de las zonas más privilegiadas de Vigo.

Con datos de noviembre de 2025, los más actualizados del INE, hay 73 viviendas turísticas. Los alojamientos pensados para los visitantes serán más próximamente en esta parte de la ciudad, una de las más codiciadas. En el número 12 de la calle Eduardo Chao, frente a la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra, ya están en marcha las obras para rehabilitar un edificio y alumbrar cuatro apartamentos para alojamiento temporal. Es una de las consecuencias del aumento del turismo en la ciudad, logrado, principalmente, por el despliegue lumínico en Navidad y los encantos naturales y el clima en el verano.

Según el mapa del INE, las zonas más saturadas de viviendas turísticas en cuanto a porcentaje sobre el total son el centro (entre la calle Coruña y Concepción Arenal, pero también el entorno del Concello, Vialia o Isaac Peral), Samil, Canido y la zona costera más próxima a Nigrán. En términos absolutos, destaca el centro, donde la concentración de inmuebles es bastante mayor que en los barrios y parroquias. Entre las calles con más alojamientos vacacionales, en base a la información recogida por el Registro de empresas y actividades turísticas, destacan García Barbón, Urzáiz, Príncipe, Policarpo Sanz y Pi i Margall.

El Concello, así como el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, consideran que el aumento de la cifra de viviendas de uso turístico está directamente relacionado con el incremento del precio de los alquileres, en máximos: 11,5 euros el metro cuadrado de media en febrero, según el portal Idealista. Este motivo lleva al Gobierno local a preparar una ordenanza: quiere limitar su proliferación. Podrá vetar nuevas incorporaciones en calles, barrios o zonas y excluirá a los de protección o los reformados con subvenciones públicas.