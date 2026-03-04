Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

Vigo se prepara para celebrar este fin de semana la 61ª edición del Concurso-Exposición Internacional de la Camelia, una cita que verá como se amplía el habitual jardín para el certamen al tomar la decisión el Concello de trasladarla desde el auditorio Mar de Vigo a la Porta do Sol, donde se ultima el montaje de una gran carpa en la que se realizará la exhibición de las flores y las distintas actividades programadas.

El certamen fue presentado este miércoles por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacando el cambio de ubicación «porque el Mar de Vigo se nos queda pequeño para esta gran fiesta, por lo que queremos un espacio grande para las camelias, los talleres de creación floral, actividades musicales y los jardines efímeros temáticos». Además, como gran novedad habrá un jardín que llevará el nombre del Sireno, conectado con la rúa Príncipe, donde están los paneles informativos con fotografías de personas representativas y singulares de la ciudad.

En la cita de este fin de semana habrá espacio también para los premios, al estar prevista la entrega de 19 galardones, el más importante el «premio Concello de Vigo». Habrá espacio para reconocer la mejor presentación artística o distintos homenajes. La reina Letizia será la presidenta de honor de esta edición. «Disfrutemos de esta flor maravillosa, invito a todo el mundo a ir a Porta do Sol», concluyó Abel Caballero su presentación.