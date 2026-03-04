Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Vigo se prepara para una noche «kawaii»: llega la Anime & J-Pop Party

Música de openings, J-pop y videojuegos, visuales en pantalla y ambiente cosplay friendly en una fiesta para mayores de 18 años este viernes, de 23.30 a 4.30 horas

Fieles del manga, el anime y el 'cosplay' en Vigo

Fieles del manga, el anime y el 'cosplay' en Vigo / FDV

Marta Clavero

Marta Clavero

Vigo suma este viernes 6 de marzo una cita pensada para los amantes del anime, el J-pop y la cultura japonesa. El local N°29, en Rosalía de Castro, acogerá la Anime & J-Pop Party, una sesión temática que promete cuatro horas de «anime vibes» a base de openings y endings míticos, éxitos de J-pop, música de videojuegos, visuales en pantalla y un ambiente declarado cosplay friendly.

La organización anuncia un recorrido musical que va desde clásicos como «Naruto», «One Piece» o «Sailor Moon» hasta temas actuales de la escena japonesa, con referencias a artistas como LiSA, Aimer, YOASOBI, Babymetal, Ado o King Gnu.

Además, se propone un dress code opcional -cosplay, estilo Harajuku, «idol vibes» o «anime core»- para quienes quieran sumarse a la estética del evento.

Cartel del evento.

Cartel del evento. / FDV

La fiesta se celebrará el 6 de marzo de 2026, con horario de 23.30 a 4.30 horas. La organización recuerda que el aforo es limitado. La entrada, a un precio de 13,26 euros, incluye consumición mínima (cerveza, refresco o agua), y habrá «freebies» con la entrada hasta agotar existencias.

Noticias relacionadas

La sesión es solo para mayores de 18 años y cuenta con entradas limitadas, con modalidad Early Bird durante un tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents