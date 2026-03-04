Vigo se prepara para una noche «kawaii»: llega la Anime & J-Pop Party

Vigo suma este viernes 6 de marzo una cita pensada para los amantes del anime, el J-pop y la cultura japonesa. El local N°29, en Rosalía de Castro, acogerá la Anime & J-Pop Party, una sesión temática que promete cuatro horas de «anime vibes» a base de openings y endings míticos, éxitos de J-pop, música de videojuegos, visuales en pantalla y un ambiente declarado cosplay friendly.

La organización anuncia un recorrido musical que va desde clásicos como «Naruto», «One Piece» o «Sailor Moon» hasta temas actuales de la escena japonesa, con referencias a artistas como LiSA, Aimer, YOASOBI, Babymetal, Ado o King Gnu.

Además, se propone un dress code opcional -cosplay, estilo Harajuku, «idol vibes» o «anime core»- para quienes quieran sumarse a la estética del evento.

La fiesta se celebrará el 6 de marzo de 2026, con horario de 23.30 a 4.30 horas. La organización recuerda que el aforo es limitado. La entrada, a un precio de 13,26 euros, incluye consumición mínima (cerveza, refresco o agua), y habrá «freebies» con la entrada hasta agotar existencias.

La sesión es solo para mayores de 18 años y cuenta con entradas limitadas, con modalidad Early Bird durante un tiempo.