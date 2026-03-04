Vigo cierra hoy al tráfico López Mora por obras: corte total hasta las 17.00 y desvíos por Arquitecto Pérez Bellas y Ourense

Nueva jornada complicada para el tráfico en Vigo en una de sus arterias del centro de la ciudad. La calle López Mora permanecerá hoy, miércoles 4 de marzo, totalmente cerrada al paso de vehículos a la altura del cruce con Pintor Lugrís, en las inmediaciones de la comisaría de la Policía Nacional, entre las 09.00 y las 17.00 horas.

El corte responde a los trabajos ligados a la humanización e instalación de rampas mecánicas en Pintor Lugrís. Esta semana se rematan actuaciones en la intersección con López Mora, lo que obliga a interrumpir por completo la circulación durante la jornada de hoy para ejecutar la pavimentación del cruce.

Según la Concejalía de Tráfico, durante el horario del cierre se han habilitado desvíos para canalizar el flujo de vehículos por vías alternativas. La recomendación municipal es anticipar el giro y evitar el tramo afectado, utilizando los itinerarios habilitados por Arquitecto Pérez Bellas y por la calle Ourense. También se puede evitar este corte desde el cruce de Peniche a través del giro a la derecha hacia Tomás Alonso o a la izquierda, hacia el Camiño de Pazos.

Cierre al tráfico de López Mora Dónde se corta: Cruce de López Mora con Pintor Lugrís Cuándo: Miércoles, 4 de marzo de 09.00 a 17.00 horas Desvíos: Tomás Alonso, Camiño Pazos, Arquitecto Pérez Bellas y Ourense

El acceso al área de obras quedará restringido, permitiéndose únicamente el paso a:

vehículos de servicio público

empresas de carga y descarga

vecinos con acceso a garajes

Carril bus habilitado durante el corte

Infografía del resultado de las actuaciones en la calle Pintor Lugrís, con la rampa mecánica. / e.v.

Para minimizar el impacto, el Concello ha dispuesto señalización informativa en los puntos de entrada al tramo afectado y recuerda que, mientras dure la intervención, conviene planificar el recorrido con antelación para evitar retenciones en los accesos a la zona de Peniche y su entorno.

Además, mientras dure el cierre, se aplicará una medida excepcional: se autoriza la circulación general por el carril bus de López Mora entre José Frau y Peniche, con el objetivo de aliviar el impacto del corte.