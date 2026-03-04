Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoRepresalia de EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

Acusado y víctima, que este miércoles comparecieron en el juicio de este caso, residen en el mismo edificio

Una mujer en un ascensor, en una imagen de recurso.

Una mujer en un ascensor, en una imagen de recurso. / Envato

Marta Fontán

Marta Fontán

Un vecino de Vigo afronta prisión acusado de agresión sexual a una vecina de su mismo edificio, hechos que habrían ocurrido en el ascensor del inmueble. El juicio se celebró este miércoles en la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de la ciudad olívica. El encausado se declaró inocente, pero la Fiscalía pide dos años de prisión y la acusación particular eleva la solicitud a tres años y al pago de una indemnización por daños morales de 10.000 euros.

Los hechos que centraron el juicio se remontan a la tarde del 10 de julio de 2025. Ambos entraron a la vez en el ascensor, circunstancia que el acusado supuestamente aprovechó para agarrar del pecho a la mujer y arrinconarla hacia el espejo, al tiempo que le habría dicho: «Está buena, está buena».

Finalmente ella consiguió echarlo del ascensor de un empujón.

A raíz de estos hechos, el juzgado instructor impuso como medida cautelar una orden de alejamiento que prohibía al presunto agresor aproximarse a la mujer a menos de 100 metros. Pero curiosamente esta distancia se modificó días después a solo 5 metros, del todo excepcional en medidas de esta naturaleza, y que responde al hecho de que ambos viven en el mismo edificio y los 100 metros iniciales implicarían que el varón tendría que abandonar su domicilio.

Noticias relacionadas

La Fiscalía, junto a la pena de prisión y otras medidas, interesa que se imponga de nuevo este alejamiento «en los términos de la medida cautelar».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  4. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  5. Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
  6. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  7. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  8. Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»

Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas

Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas

Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

¿Exámenes MIR en Vigo? La Comisión de Sanidad del Senado lo apoya

¿Exámenes MIR en Vigo? La Comisión de Sanidad del Senado lo apoya

El Ifevi se transforma en un inmenso concesionario reuniendo 55 marcas de vehículos y un coche prácticamente desconocido en España

El Ifevi se transforma en un inmenso concesionario reuniendo 55 marcas de vehículos y un coche prácticamente desconocido en España

El BNG reclama medidas para incentivar la matrícula en los colegios públicos de Vigo

El BNG reclama medidas para incentivar la matrícula en los colegios públicos de Vigo

Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

Vigo ultima un gran jardín para celebrar la gran fiesta de las camelias

La AECC pide una atención oncológica más humana e integral porque "curar no es solo tratar la enfermedad"

Tracking Pixel Contents