Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

Un vecino de Vigo afronta prisión acusado de agresión sexual a una vecina de su mismo edificio, hechos que habrían ocurrido en el ascensor del inmueble. El juicio se celebró este miércoles en la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de la ciudad olívica. El encausado se declaró inocente, pero la Fiscalía pide dos años de prisión y la acusación particular eleva la solicitud a tres años y al pago de una indemnización por daños morales de 10.000 euros.

Los hechos que centraron el juicio se remontan a la tarde del 10 de julio de 2025. Ambos entraron a la vez en el ascensor, circunstancia que el acusado supuestamente aprovechó para agarrar del pecho a la mujer y arrinconarla hacia el espejo, al tiempo que le habría dicho: «Está buena, está buena».

Finalmente ella consiguió echarlo del ascensor de un empujón.

A raíz de estos hechos, el juzgado instructor impuso como medida cautelar una orden de alejamiento que prohibía al presunto agresor aproximarse a la mujer a menos de 100 metros. Pero curiosamente esta distancia se modificó días después a solo 5 metros, del todo excepcional en medidas de esta naturaleza, y que responde al hecho de que ambos viven en el mismo edificio y los 100 metros iniciales implicarían que el varón tendría que abandonar su domicilio.

La Fiscalía, junto a la pena de prisión y otras medidas, interesa que se imponga de nuevo este alejamiento «en los términos de la medida cautelar».