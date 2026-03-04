¿Qué probabilidad tiene el Celta de marcar al Madrid este viernes? La Universidad de Vigo lo calcula

La estadística se ha convertido en un aliado imprescindible del deporte a la hora de anticipar resultados. En el ámbito futbolístico, la métrica más utilizada es la de goles esperados, que determina no solo la probabilidad de que los lanzamientos acaben en gol, sino que también funciona como indicador del rendimiento de jugadores y equipos. El catedrático de la UVigo Carlos Lago y dos expertos de la Universidad Pública de Navarra y Politécnica de Madrid, han ido más allá para ofrecer a los entrenadores una herramienta que gana en dinamismo y es capaz de predecir escenarios en distintos momentos del partido.

«El valor de goles esperados estima la probabilidad de que un lanzamiento finalice en gol en función de la distancia, el número de adversarios que hay entre el balón y la portería o la colocación del portero. Pero es una foto fija de lo que ha pasado al final del partido. Nosotros le hemos dado una vuelta muy potente a esta interpretación para construir probabilidades de marcar y de resultado final en los periodos que nos interesen, entre el minuto 23 y el 37 o desde el primer gol hasta el final del encuentro. En cualquier momento. Como dicen los entrenadores, en un partido hay muchos partidos y con esta herramienta pueden no solo analizar el rendimiento del equipo, de lo que pasó, sino cambiar por completo la estrategia del partido que se está disputando», destaca Lago.

Esta aplicación «mucho más dinámica, rápida y útil» añade los goles esperados prelanzamiento y postlanzamiento en un marco probabilístico bayesiano basado en ensayos de Bernoulli: «Gracias a estas técnicas matemáticas y a modelos muy sofisticados que relacionan la probabilidad de tener éxito en el primer lanzamiento con el segundo o un tercero somos capaces de proporcionar información en tiempo real al entrenador. Y en los minutos de partido donde se quiere hacer el análisis».

«Los buenos entrenadores son los que ven por qué pasan las cosas y nosotros aportamos la vertiente científica para que ellos puedan cuantificar lo que ya están observando cualitativamente en el partido. Esta herramienta les va a decir qué era lo más probable que pasase cuando cambiaron su planteamiento de un 4-3-3 a un 4-4-2 o cuál es la probabilidad de ganar, perder o empatar mientras tienes en el campo a Borja Iglesias o a Jutglà. Puedes estimar su impacto, el rendimiento de los jugadores y también del portero», añade Lago, que también es director del Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Cidega) de la UVigo.

Un momento del partido disputado entre Madrid y Barcelona que se utilizó para probar el modelo de predicción. / Juanjo Martín/EFE

La herramienta se puso a prueba con los datos de todos los remates realizados durante el Real Madrid- Barcelona de la temporada 2024/25, que finalizó con un 0-4 en el marcador. Los investigadores eligieron este encuentro por su relevancia competitiva, la calidad de ambos equipos y el «claro cambio» en la dinámica del partido tras el primer gol. Este último factor les proporcionó «un contexto adecuado» para explorar cómo los modelos responden a los cambios tácticos y de comportamiento que suelen ocurrir cuando se pasa de un marcador neutral a una victoria o derrota.

De esta forma, calcularon las probabilidades de marcar desde el inicio hasta el primer gol y, desde ese momento, hasta el final del partido. La posibiliad de victoria del Madrid pasó del 14,4% utilizando goles esperados prelanzamiento al 1,47% cuando se aplicaron los goles esperados postlanzamiento. Y los resultados más probables fueron 1-2, teniendo en cuenta el primer valor y 0-3 según el segundo.

«El análisis dinámico en tiempo real, con métricas que explican bien el juego ya ha llegado. Esto es el presente. Y nuestro objetivo es ayudar a los entrenadores a tomar mejores decisiones. Alimentando tu ordenador con los datos a tiempo real de los goles esperados puedes decirles en pocos segundos cuál era el marcador más probable en los primeros 15 minutos de partido o las posibilidades de lanzar con éxito a portería en los primeros 20 minutos tras un cambio de jugador y compararlas con las de los 20 anteriores», explica.

Lago ha desarrollado este trabajo junto a Javier Belloso, exfutbolista y profesor de Estadística de la Universidad Pública de Navarra y Miguel Ángel Gómez, catedrático de Ciencias del Deporte de la Politécnica de Madrid. Y acaban de aparecer publicados en la revista International Journal of Performance Analysis in Sport.