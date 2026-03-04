La mitad de los conductores vigueses no saca el carné a la primera: el 20% necesita más de 3 pruebas

Si ponemos a competir la creencia popular de que «en Vigo se conduce mal» con el refrán de «a la tercera va la vencida» gana la primera por goleada. Al menos en lo que respecta a la obtención del carné de circulación, ya que bastantes vigueses necesitan al menos tres o más convocatorias para aprobar. Así lo demuestran los datos de la DGT relativos a las pruebas realizadas por las autoescuelas de la ciudad durante el primer mes de 2026.

En total fueron 1.710 los exámenes realizados, tanto pruebas teóricas como de conducción y circulación o recuperación de puntos, al igual que de turismo, moto o ciclomotor y camión. De ellos, el 52%, concretamente 849 lograron aprobar, pero no era la primera vez para todos. Concretamente, solo 533 lo hicieron a la primera, los restantes 361 necesitaron más de un intento para sacar las pruebas.

Según los datos de la DGT a 31 de enero de 2026, 191 conductores vigueses aprobaron el examen de conducir al que se presentaron en esta segunda oportunidad, pero fueron 170 los que tuvieron que presentarse un mínimo de tres veces para conseguir el apto en sus pruebas. Llama la atención que en 35 ocasiones se trataba de conductores que finalmente lograron aprobar a la quinta convocatoria.

Una joven durante sus prácticas de conducir en Vigo / ALBA VILLAR

Frente a estos 849 aptos, destacan 816 aspirantes que no lograron superar las pruebas; porcentaje completamente parejo al del año pasado. En enero de 2025 fueron 1.808 los exámenes realizados (cien más que el presente año) pero el tanto por ciento de aprobados es el mismo: 52%. Así, siempre según estos datos de la Dirección General de Tráfico, suspendieron 860 y superaron la prueba 948 aspirantes.

En cuanto a los conductores que necesitaron más de tres intentos para obtener el carné fueron 156, cifra bastante pareja también a la actual.

Prueba teórica por libre

Aunque lo habitual es prepararse y presentarse al examen teórico a través de una autoescuela y que ellos soliciten tu presentación al examen, los aspirantes también pueden realizar y presentar su solicitud por libre.

Si se supera la parte teórica del examen de conducir, el siguiente paso es aprobar la prueba práctica. En este caso, es obligatorio apuntarse a una autoescuela para realizar un número mínimo de clases con un coche homologado. Estos exámenes, a priori más complicados pero con prácticamente misma cifra de suspensos, cuentan con dos fases: una conducción autónoma, donde el aspirante debe circular siguiendo indicaciones generales, y una parte dirigida, en la que el examinador da órdenes concretas para comprobar la reacción del alumno en distintas situaciones: rotondas, cambios de sentido, estacionamientos o incorporación a vías rápidas.

Aproximadamente, el examen dura cerca de media hora, según la complejidad o ruta escogida por el examinador. A diferencia de otros años donde el resultado de la prueba se daba al instante, actualmente hay que esperar a que la calificación sea colgada en la página web de la DGT.