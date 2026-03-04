El misterio de Agatha Christie se cuela en el Quiñones de León: ¿quién mató a Ruby Keene?

La sagaz Miss Marple ha vuelto a descubrir quién asesinó a Ruby Keene, pero esta vez con la inestimable ayuda de la ciencia y de los estudiantes de 1º de ESO del Álvaro Cunqueiro y el Alexandre Bóveda. El museo Quiñones de León se transformó en la mansión de los Bantry durante la representación científico-divulgativa organizada por la Universidad de Vigo para despertar vocaciones y homenajear a la escritora Agatha Christie, de cuyo fallecimiento se cumplen 50 años.

Junto a los actores que dan vida a los personajes de la novela «Un cadáver en la biblioteca», varios investigadores del campus como la catedrática de Genética Paloma Morán o el experto en agrobiología Celestino Quintela forman parte del elenco de esta adaptación realizada por la Unidad de Cultura Científica en colaboración con la actriz y directora teatral Cristina Collazo. Ellos son los encargados de realizar experimentos reales junto con los estudiantes para ayudarles a resolver el crimen.

Jóvenes científicos resuelven un asesinato en el Quiñones de León / Alba Villar

Tras el sorprendente hallazgo del cuerpo de Ruby (Adriana Santos), una bailarina del hotel Majestic, en la biblioteca del respetable hogar de los Bantry, los alumnos iniciaron un recorrido guiados por la mítica Miss Marple (Mónica Caamaño) para tratar de resolver el misterio. El grupo de Genética Evolutiva diseñó una actividad relacionada con la recogida de muestras de ADN y de huellas y con el estudio toxicológico. Mientras que los investigadores de Análisis de Cuencas Sedimentarias del CIM explicaron a los alumnos cómo los restos de polen presentes en la ropa pueden delatar a los sospechosos.

Y la tercera prueba, dirigida por Guillermo Blanco, del grupo de Sistemas Informáticos de Nueva Generación, descubrió a los estudiantes vigueses que cada persona tiene unos rasgos lingüísticos únicos a la hora de hablar y escribir que también pueden revelar la identidad del asesino.

El Quiñones de León acogerá una segunda sesión este jueves en la que participarán estudiantes de Secundaria de Jesuitinas Miralba y del IES Carlos Casares. En total, alrededor de 200 alumnos descubrirán que la ciencia puede ser la mejor aliada de la suspicaz Miss Marple en la resolución de los crímenes más inverosímiles.

La iniciativa de la UVigo se complementa además con una pequeña charla sobre la vida y obra de Agatha Christie en la que participan expertos en Literatura Infantil y Juvenil y en su traducción en los ámbitos lingüísticos inglés y alemán.

La actividad forma parte del plan anual de actividades Ciencia de Ida e Volta, que cuenta con la colaboración de Fecyt-Ministerio de Ciencia y del Museo Municipal Quiñones de León del Concello de Vigo.