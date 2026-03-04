Luisa Sánchez reivindica la apuesta de la Diputación de Pontevedra por la movilidad en Vigo: el ascensor de Juan Ramón Jiménez ultima su ejecución

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se acercó a la rúa Juan Ramón Jiménez de Vigo para supervisar las obras de construcción del ascensor que unirá las calles Marqués de Valterra y Torrecedeira para salvar un desnivel de 11 metros, un elevador con un presupuesto de 1,1 millones cofinanciado por el ente provincial, que aporta el 66% del coste, y el Concello vigués.

Los trabajos, según indicó Sánchez, «estarán rematados nas próximas semanas» al estar en estos momentos colocándose los vidrios que recubren la estructura, a la espera de que la empresa que acomete las obras reciba la cabina y el motor para instalarlos y empezar las pruebas de seguridad.

Noticias relacionadas

«Estamos ante unha actuación que transformará a vida cotiá das persoas que transitan a diario por esta zona. Investir en mobilidade e accesibilidade é investir en calidade de vida», destacó Sánchez antes de subrayar la apuesta de la Diputación por facilitar la movilidad en la ciudad y felicitarse por la cooperación institucional: «Cando as administracións, traballamos xuntas, os resultados chegan».