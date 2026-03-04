Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaSobrecostes logísticaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaHotel sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Infraestructuras

Luisa Sánchez reivindica la apuesta de la Diputación de Pontevedra por la movilidad en Vigo: el ascensor de Juan Ramón Jiménez ultima su ejecución

El ente provincial destina el 66% del presupuesto de la obra cofinanciada con el Concello

«Estará rematado nas próximas semanas», asegura la vicepresidenta

Luisa Sánchez, durante su visita a las obras del ascensor de Juan Ramón Jiménez.

Luisa Sánchez, durante su visita a las obras del ascensor de Juan Ramón Jiménez.

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, se acercó a la rúa Juan Ramón Jiménez de Vigo para supervisar las obras de construcción del ascensor que unirá las calles Marqués de Valterra y Torrecedeira para salvar un desnivel de 11 metros, un elevador con un presupuesto de 1,1 millones cofinanciado por el ente provincial, que aporta el 66% del coste, y el Concello vigués.

Los trabajos, según indicó Sánchez, «estarán rematados nas próximas semanas» al estar en estos momentos colocándose los vidrios que recubren la estructura, a la espera de que la empresa que acomete las obras reciba la cabina y el motor para instalarlos y empezar las pruebas de seguridad.

Noticias relacionadas

«Estamos ante unha actuación que transformará a vida cotiá das persoas que transitan a diario por esta zona. Investir en mobilidade e accesibilidade é investir en calidade de vida», destacó Sánchez antes de subrayar la apuesta de la Diputación por facilitar la movilidad en la ciudad y felicitarse por la cooperación institucional: «Cando as administracións, traballamos xuntas, os resultados chegan».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  4. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  5. Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
  6. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  7. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  8. Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»

La gala de Vigueses Distinguidos ya tiene fecha... y nueva ubicación

La gala de Vigueses Distinguidos ya tiene fecha... y nueva ubicación

Cinco pisos de protección, dos de ellos dúplex: así serán las nuevas viviendas del Casco Vello de Vigo

Cinco pisos de protección, dos de ellos dúplex: así serán las nuevas viviendas del Casco Vello de Vigo

Dos detenidos en Vigo por amenazar y esperar a un hombre cuchillo en mano: recibió hasta 35 llamadas en cinco horas

Luisa Sánchez reivindica la apuesta de la Diputación de Pontevedra por la movilidad en Vigo: el ascensor de Juan Ramón Jiménez ultima su ejecución

Luisa Sánchez reivindica la apuesta de la Diputación de Pontevedra por la movilidad en Vigo: el ascensor de Juan Ramón Jiménez ultima su ejecución

Vigo cierra hoy al tráfico López Mora por obras: corte total hasta las 17.00 y desvíos por Arquitecto Pérez Bellas y Ourense

El plan de la cadena hotelera «sin personal» en Galicia: 25 millones de euros y nueve alojamientos más en tres años

El plan de la cadena hotelera «sin personal» en Galicia: 25 millones de euros y nueve alojamientos más en tres años

El Chuvi pone en marcha un plan especial para reducir las demoras de Oftalmología que llegan a 8 meses en niños

Piden dos años de prisión para tres acusados de estafa en unas obras en Vigo: «Siempre hacen lo mismo. Empiezan la demolición y desaparecen»

Piden dos años de prisión para tres acusados de estafa en unas obras en Vigo: «Siempre hacen lo mismo. Empiezan la demolición y desaparecen»
Tracking Pixel Contents