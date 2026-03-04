Una masa de aire africano baja la calidad del aire a «regular» en Vigo

La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a «regular» en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Santiago.

Según los datos de MeteoGalicia, la calima causa que los niveles de partículas (PM) en suspensión se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago, pero también notifica una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense.

Esta situación «regular» se registra en el 27,5% de las estaciones del observatorio gallego, mientas que en un 60% es «favorable».

Los puntos amarillos denotan una calidad «regular» del aire. / Meteogalicia

Recomendaciones

Aunque es poco probable que esta calidad «regular» del aire afecte a la población general, sí podría entrañar un riesgo moderado para determinados grupos más sensibles, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante esta situación se recomienda reducir las actividades prolongadas y activas en el exterior. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben cumplir con su pauta farmacológica y usar su inhalador con más frecuencia. Los adultos con problemas cardíacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual. Si presentan estos síntomas deben acudir al médico.

En el caso de tos, irritación de garganta, dificultad para respirar, fatiga excesiva o palpitaciones, se aconseja reducir las actividades prolongadas y activas desarrolladas al aire libre.