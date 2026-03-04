Una masa de aire africano baja la calidad del aire a «regular» en Vigo
La calima causa que los niveles de partículas en suspensión se vean incrementados
P. P. D.
La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a «regular» en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Santiago.
Según los datos de MeteoGalicia, la calima causa que los niveles de partículas (PM) en suspensión se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago, pero también notifica una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense.
Esta situación «regular» se registra en el 27,5% de las estaciones del observatorio gallego, mientas que en un 60% es «favorable».
Recomendaciones
Aunque es poco probable que esta calidad «regular» del aire afecte a la población general, sí podría entrañar un riesgo moderado para determinados grupos más sensibles, como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Ante esta situación se recomienda reducir las actividades prolongadas y activas en el exterior. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben cumplir con su pauta farmacológica y usar su inhalador con más frecuencia. Los adultos con problemas cardíacos pueden experimentar palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual. Si presentan estos síntomas deben acudir al médico.
En el caso de tos, irritación de garganta, dificultad para respirar, fatiga excesiva o palpitaciones, se aconseja reducir las actividades prolongadas y activas desarrolladas al aire libre.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»