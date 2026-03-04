La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

Fue en el otoño de 2024 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica, como desveló FARO, anunció que adoptaría las «medidas necesarias» para reabrir al público la isla de Toralla, ocupada en régimen privado en virtud de un acuerdo concesional con 99 años de duración y en vigor desde 1965. Para consumar su promesa, el Ejecutivo puso en marcha una licitación pública para la «redacción del proyecto de recuperación del tránsito en la isla de Toralla», adjudicada a la firma Enurcoin SL por algo más de 18.100 euros (con IVA) y seis meses de plazo de ejecución, a contar desde noviembre del mismo 2024.

De acuerdo a la legislación vigente en materia de Costas, «la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Esta franja, abunda además la normativa, «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos». De modo que, no pudiendo ganar terreno al mar para trazar este camino público, propietarios de parcelas en Toralla deberán ceder parte de las mismas sin ningún tipo de compensación, como concretaron a este periódico fuentes jurídicas.

Un vistazo aéreo de la isla, dado que un vigilante jurado impide el acceso día y noche, permite estimar las propiedades que perderán superficie con este camino: serán en torno a una quincena, y al menos seis piscinas tendrán que ser eliminadas o reducir su tamaño. La vía que circunvalan las torres de Toralla, diseño de Xosé Bar Boo, deberá ser también redefinida, con pérdida de plazas de aparcamiento.

La divulgación de este proyecto para la creación del vial de acceso público, tal y como habían apuntado fuentes oficiales de Transición Ecológica a este periódico, estaba prevista para el pasado mes de septiembre, sin que hasta la fecha se hayan desvelado avances. En la última respuesta por escrito remitida al Congreso, del 10 de diciembre y a iniciativa de Néstor Rego (BNG), el Ejecutivo tampoco ha esbozado plazos.

«Salvo circunstancias sobrevenidas, se espera disponer de este documento en unas semanas», decía en su contestación, para abundar a renglón seguido que «el documento debe ser revisado internamente para cumplimiento de requisitos administrativos, lo que puede conllevar también unas pocas semanas». Lo cierto es que, entre tanto, han salido dos proyectos a participación pública en Galicia de la Dirección General de la Costa y el Mar, pero ambos para la provincia de A Coruña.

Se trata del «expediente de modificación, en el tramo de unos 4.682 metros, correspondiente al Puerto Exterior de Coruña, en Punta Langosteira» y a otro «respecto de finca situada en el tramo de costa de la Parroquia de San Pantaleón das Viñas, término municipal de Paderne». En ambos casos el periodo para la formulación de alegaciones en esta fase expira este mes.

La junta de accionistas de Toralla SA, propietaria de la isla, abordó en su última asamblea el «Proyecto de Servidumbre de Tránsito» en la isla, sin que en sus cuentas hayan hecho constar ningún eventual impacto patrimonial.