El Ifevi se transforma en un inmenso concesionario reuniendo 55 marcas de vehículos y un coche prácticamente desconocido en España

El Ifevi se transforma hasta el domingo en un inmenso concesionario con la celebración del 35º Salón del Automóvil, una cita claramente consolidada en el noroeste peninsular para convertir el recinto ferial en el punto de encuentro perfecto para marcas, profesionales y público general. Jueves y viernes se podrá visitar en horario de tarde, mientras que el fin de semana el Ifevi estará abierto desde las 11:00 horas.

Durante cinco días, más de medio centenar de marcas aprovechan el escaparate perfecto que es el Ifevi para enseñar una amplia oferta de vehículos con propuestas para todos los públicos. Se distribuyen en más de 20.000 metros cuadrados de exposición, ofreciendo una fotografía real del momento que vive la automoción, un sector en plena transformación con una oferta cada vez más amplia en electrificación, hibridación, eficiencia y nuevas tecnologías.

Uno de los grandes atractivos que se pueden contemplar es el Tesla Cybertruck, un modelo que no está homologado para su venta en Europa y que, rara vez, puede verse en vivo y en directo en España, por lo que es una de las principales atracciones para el público. Además, entre las novedades que han confirmado su presencia figuran los nuevos BMW iX3, Toyota C-HR Plus, Jeep Compass, Alpine A390, Renault Clio, Dacia Sandero, FIAT 500 Híbrido, DS Nº4, MG ZS y Honda Prelude.

El Tesla Cybertruck, uno de los atractivos. / Pablo Hernández Gamarra

Este miércoles tuvo lugar el acto inaugural, reuniendo a representantes institucionales y del ámbito empresarial vinculados al evento. Participaron José Enrique Elvira, director general de Eventos Motor; José Manuel Fernández Alvariño, presidente del comité organizador del Salón del Automóvil de Vigo; Arsenio Prieto, gerente del Ifevi; Yolanda Ágreda Barroso, directora de Negocio Prescripción de Sabadell Consumer; Luisa Sánchez, vicepresidenta y diputada de Deportes de la Diputación de Pontevedra; David Regades, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia; y Abel Caballero, alcalde de Vigo.