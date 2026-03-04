La gala de Vigueses Distinguidos ya tiene fecha... y nueva ubicación
El alcalde justifica el cambio de escenario por el incremento de capacidad
Ya hay fecha y ubicación para la celebración de la gala de Vigueses Distinguidos de 2026, en la que, además, se entregarán las Medallas de Oro de la ciudad al empresario José García Costas y al centro educativo María Inmaculada (Carmelitas). Comenzará a las 20.00 horas el jueves 26 de marzo en el auditorio Mar de Vigo, no en el Teatro García Barbón, como ha ocurrido en los últimos años.
«Queremos que haya capacidad importante a los efectos de las personas que asisten a este acto», explicó el regidor. El acto se organiza siempre días antes de las fechas importantes de la fiesta de la Reconquista de Vigo. En 1809, un alzamiento popular expulsó a las tropas galas y Vigo se convirtió en la primera localidad de Europa que consiguió echar a al ejército francés de una plaza conquistada.
Los Vigueses Distinguidos de este año
Los Vigueses Disntinguidos de 2026 son los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán.
También serán Vigueses Distinguidos el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa —ambos, a título póstumo—, el Gran Peña FC, el circuito de carreras Run Run Vigo, el Club Sieiro Acrobacia Vigo y Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»