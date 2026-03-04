La gala de Vigueses Distinguidos ya tiene fecha... y nueva ubicación

Ya hay fecha y ubicación para la celebración de la gala de Vigueses Distinguidos de 2026, en la que, además, se entregarán las Medallas de Oro de la ciudad al empresario José García Costas y al centro educativo María Inmaculada (Carmelitas). Comenzará a las 20.00 horas el jueves 26 de marzo en el auditorio Mar de Vigo, no en el Teatro García Barbón, como ha ocurrido en los últimos años.

«Queremos que haya capacidad importante a los efectos de las personas que asisten a este acto», explicó el regidor. El acto se organiza siempre días antes de las fechas importantes de la fiesta de la Reconquista de Vigo. En 1809, un alzamiento popular expulsó a las tropas galas y Vigo se convirtió en la primera localidad de Europa que consiguió echar a al ejército francés de una plaza conquistada.

Los Vigueses Distinguidos de este año

Los Vigueses Disntinguidos de 2026 son los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Coral Polifónica da Unión Veciñal, Cultural e Deportiva de Candeán.

También serán Vigueses Distinguidos el pintor Mingos Teixeira y Patricio Sánchez Bello, catedrático en el área de Estadística e Investigación Operativa —ambos, a título póstumo—, el Gran Peña FC, el circuito de carreras Run Run Vigo, el Club Sieiro Acrobacia Vigo y Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.