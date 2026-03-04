Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo

El Hotel Ipanema rinde homenaje con su nombre a uno de los barrios más conocidos, coloridos y lujosos de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Asentado en la calle Vázquez Varela, a escasos minutos de Vialia o El Corte Inglés, este establecimiento tres estrellas posee 60 habitaciones y fue incorporado por la cadena gallega Oca Hotels a finales de 2014 en régimen de franquicia, pasando a explotarlo directamente en enero de 2023 bajo las riendas de Guillermo Gómez como director. Ahora cambia de manos, en concreto a las de Gaiarooms.

La empresa madrileña lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo, aplicando un sistema de gestión remota apoyado en tecnología e inteligencia artificial que permitirá automatizar procesos clave como el check-in online, la asignación de estancias, el control de accesos, la atención al cliente 24/7 o el revenue management (como se conoce en inglés a la estrategia de precios que busca maximizar la rentabilidad de estos negocios en función de la disponibilidad).

Con esta operación, la firma amplía su presencia en la comunidad tras su reciente entrada en Foz, Palas de Rei y Arzúa, reforzando su posicionamiento en el noroeste de España. Esta adquisición, además, engloba al primer activo de la compañía en la urbe olívica, cinco en total en el conjunto de la autonomía. Y su previsión es seguir ganando terreno aquí a lo largo de los próximos años, teniendo en cuenta que ya contempla nuevas inversiones a futuro.

«Vigo representa un paso natural en nuestra expansión en Galicia. Es una ciudad con una base empresarial sólida, un turismo en crecimiento y un parque hotelero con margen para la modernización operativa», explica Enrique Domínguez, fundador y CEO de Gaiarooms, en declaraciones a FARO. «Nuestro objetivo es aportar eficiencia, tecnología y una gestión profesionalizada que incremente la rentabilidad del activo y mejore la experiencia del cliente», remarca asimismo.

A nivel nacional, la compañía cuenta ya con una cartera de 1.500 habitaciones, pero el objetivo es alcanzar las 4.000 en 2028 mediante una combinación de adquisiciones directas y acuerdos con propietarios, con especial foco en ciudades Tier 2 y ubicaciones prime con demanda consolidada y potencial de mejora operativa. Además de la urbe olívica, ha identificado a San Sebastián, Bilbao, Córdoba, Cáceres, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza como localidades prioritarias para impulsar su modelo.

Automatización y eficiencia

La estructura de Gaiarooms permite a sus alojamientos operar con mayor flexibilidad, reducir costes estructurales y profesionalizar la gestión de activos independientes, manteniendo estándares de calidad homogéneos en toda la red. Conocida como la cadena hotelera «sin personal», la firma opera sin necesidad de contar con recepcionistas, por ejemplo, y garantiza la eficiencia del resto de servicios a través de la automatización. De este modo, el cliente ya no tiene que poner el típico cartelito de «habitación libre» para que sea recogida, sino que, cuando la abandona, el sistema ya avisa directamente al equipo de limpieza para que esté al tanto. Lo mismo ocurre con la entrega de las llaves o la selección de las estancias: todo es controlado por medio de la tecnología.

La compañía cerró 2025 con unos ingresos por encima de los 18,5 millones de euros, un 45% más, y con un Ebitda de 2,4 millones, confirmando así su crecimiento sostenido dentro del sector. Uno de los mayores hitos en este sentido fue haber sellado un acuerdo estratégico con el fondo inmobiliario 4Funders por 60 millones de euros, compuesto por 30 millones de equity y 30 millones en deuda, destinados a la adquisición y desarrollo de nuevos establecimientos bajo su modelo operativo.