Dos detenidos en Vigo por amenazar y esperar a un hombre cuchillo en mano: recibió hasta 35 llamadas en cinco horas
La Policía halló a los arrestados en las inmediaciones del denunciante y recuperaron el arma blanca del que intentaron deshacerse
La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela ha detenido a dos varones como supuestos autores de un delito de amenazas (uno de ellos como autor de amenazas graves) tras intimidar telefónicamente a un tercero, y presentarse en las inmediaciones de su domicilio armados con un cuchillo.
Según han informado fuentes policiales, la intervención se produjo cuando la víctima presentó denuncia, el pasado 28 de febrero, e informó de que estaba siendo amenazado de forma grave por dos personas que le llamaban constantemente por teléfono, advirtiéndole de que iban a agredirle con un arma blanca y también a su padre. Un amigo del denunciante recibió también llamadas con amenazas dirigidas al denunciante.
Así, la víctima llegó a recibir hasta 35 llamadas intimidatorias en menos de 5 horas y, de hecho, cuando estaba interponiendo la denuncia en Comisaría, también fue contactado por estos hombres, que le exigían que indicara su ubicación y le avisaban de que «podría ser apuñalado» y que tenían un arma de fuego.
Con esta información, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se trasladaron al domicilio del denunciante y allí localizaron a los dos sospechosos que, presuntamente, se encontraban en la zona para llevar a cabo sus amenazas.
Los dos individuos, que estaban ocultos en un camino cubierto de maleza, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un cuchillo, que luego fue recuperado por los policías. Ambos fueron detenidos por amenazas y trasladados a Comisaría.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»