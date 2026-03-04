Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas
Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles en Vigo
La Policía Local procedió esta tarde a la detención de una mujer que habría sido la autora de un robo con violencia en Vigo.
Los hechos tuvieron lugar en una frutería situada en la Travesía de Vigo, cerca de su confluencia con la calle Pizarro. Sobre las 17.15 horas, las dependientas del establecimiento alertaron a los agentes tras sufrir un robo y ser agredidas por la presunta autora de los hechos.
Según su declaración, la mujer entró al local donde robó varios artículos y cuando las trabajadoras se lo recrimimaron, ésta se revolvió contra ellas dándoles puñetazos y patadas, para después huir del lugar.
La Policía Local, y según la descripción de las alertantes, localizaron a la mujer cerca de la frutería y procedieron a su detención acusada de un delito de robo con violencia.
