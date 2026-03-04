Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque diplomático EE UU vs EspañaMuere Trabajador MosHotel sin personalEstafa Obras VigoMuere Fernando ónegaSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas

Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles en Vigo

El robo se produjo en una frutería de la Travesía de Vigo.

El robo se produjo en una frutería de la Travesía de Vigo. / Google Maps

Marta Clavero

Marta Clavero

La Policía Local procedió esta tarde a la detención de una mujer que habría sido la autora de un robo con violencia en Vigo.

Los hechos tuvieron lugar en una frutería situada en la Travesía de Vigo, cerca de su confluencia con la calle Pizarro. Sobre las 17.15 horas, las dependientas del establecimiento alertaron a los agentes tras sufrir un robo y ser agredidas por la presunta autora de los hechos.

Según su declaración, la mujer entró al local donde robó varios artículos y cuando las trabajadoras se lo recrimimaron, ésta se revolvió contra ellas dándoles puñetazos y patadas, para después huir del lugar.

Noticias relacionadas

La Policía Local, y según la descripción de las alertantes, localizaron a la mujer cerca de la frutería y procedieron a su detención acusada de un delito de robo con violencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
  2. La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
  3. De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
  4. EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
  5. Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
  6. Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
  7. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  8. Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»

Vigo se prepara para una noche «kawaii»: llega la Anime & J-Pop Party

Vigo se prepara para una noche «kawaii»: llega la Anime & J-Pop Party

El misterio de Agatha Christie se cuela en el museo Quiñones de León: ¿quién mató a Ruby Keene?

El misterio de Agatha Christie se cuela en el museo Quiñones de León: ¿quién mató a Ruby Keene?

Una masa de aire africano baja la calidad del aire a «regular» en Vigo

Una masa de aire africano baja la calidad del aire a «regular» en Vigo

Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas

Detenida por robar en una frutería de Travesía de Vigo donde propinó puñetazos y patadas a las dependientas

Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

Una singular orden de alejamiento de 5 metros en un caso de presunta agresión sexual en Vigo

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

La (larguísima) espera por la senda de Toralla frente al avance de otros proyectos de Costas en Galicia

¿Exámenes MIR en Vigo? La Comisión de Sanidad del Senado lo apoya

¿Exámenes MIR en Vigo? La Comisión de Sanidad del Senado lo apoya

El Ifevi se transforma en un inmenso concesionario reuniendo 55 marcas de vehículos y un coche prácticamente desconocido en España

El Ifevi se transforma en un inmenso concesionario reuniendo 55 marcas de vehículos y un coche prácticamente desconocido en España
Tracking Pixel Contents