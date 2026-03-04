El Concello de Vigo ofrece formación en primeros auxilios a mayores de 65 años

Las oficinas municipales de distrito de Bouzas, Saiáns, A Miñoca, Casco Vello, Coruxo, Teis y Pazo de A Raposeira acogerán los martes y los jueves cursos de primeros auxilios para personas mayores de 65 años. Lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien avanzó que son «totalmente gratuitos», como «todas las actividades» que forman parte del programa «Vigo, cidade amiga dos maiores».

El regidor invitó a participar a «todas aquellas personas que quieran saber cómo hacer la conducta PAS», es decir, proteger, avisar, socorrer. Caballero indicó que se trata de «primeras actuaciones en auxilio de las víctimas en diferentes situaciones, como reanimación cardiopulmonar». «Tienen a su disposición estos cursos. Si hubiera mucha demanda, podemos aumentarlos todo lo que sea preciso», apuntó.

Rampas de Pintor Colmeiro

Caballero informó que ya está en marcha la colocación de las mamparas de las cuatro rampas mecánicas de la calle Pintor Colmeiro. «Son preciosas. La estructura es cubierta en un lateral y abierta hacia la acera. La parte de abajo colocada ahora es de un color rojo precioso. La obra costó dos millones y medio de euros y salva una pendiente de más del 11%. Y es un sitio muy importante. Llega hasta el Centro de Salud de Pintor Colmeiro», indicó.

Añadió que la actuación trae bajo el brazo la humanización de la zona, «a punto de acabar», con «más superficie para los peatones, nuevos pasos de peatones, más accesibilidad, seguridad viaria, renovación del saneamiento y el abastecimiento, nueva pavimentación, nuevas luminarias led y mobiliario urbano: más papeleras, un banco jardinera...».

«Seguimos atendiendo a la ciudad con el Vigo Vertical y con las humanizaciones y somos la ciudad del mundo con más ascensores, rampas mecánicas y escaleras mecánicas», aseguró.