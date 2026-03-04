¿Exámenes MIR en Vigo? La Comisión de Sanidad del Senado lo apoya

En la Comisión de Sanidad del Senado, la senadora por Pontevedra y primera tenienta de alcalde de Vigo, Carmela Silva, presentó y defendió una moción para que la ciudad «sea definitivamente sede de los exámenes MIR». «Esta moción ha sido apoyada mayoritariamente, de hecho, la votaron todos los grupos políticos, excepto Vox», informó a través de un audio remitido a los medios de comunicación.

Silva defendió que, «por lo tanto, el Senado ha apoyado que Vigo sea sede de los exámenes MIR, lo que es una decisión justa», ya que «Vigo demostró desde el año 2021 hasta el 2025 que tenía una logística de alta calidad para que se realizaran» estas pruebas. «No tengo ninguna duda de que el Gobierno de España va a aceptar esta petición, tal y como ya se la había planteado el alcalde de Vigo [Abel Caballero]», indicó.

Indicó que, para su «sorpresa», no intervino «ninguna senadora ni senador gallego para defender a Vigo en el Senado». «Lo hizo un senador de Calatayud, que, además, presentó una enmienda para que se incluyeran también como sedes Girona y Ciudad Real, cosa que admití, porque, si también cumplen con la calidad con que cumple Vigo para ser sede, pues no nos vamos a oponer de ninguna manera», explicó.

«Vigo tiene quien la defienda en el Senado»

A Silva le sorprendió «mucho» el silencio «de los y las senadoras gallegas que no han querido intervenir cuando forman parte de la Comisión de Sanidad en el Senado». «En mi intervención también le solicité al conselleiro de Sanidade de la Xunta [Antonio Gómez Caamaño] que pida oficialmente que Vigo sea sede. No lo hizo cuando correspondía y se quedó callado sin defender a la ciudad; espero que ahora lo haga», trasladó antes de subrayar que «Vigo tiene quien la defienda también en el Senado de España».