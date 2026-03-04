Vivienda
Cinco pisos de protección, dos de ellos dúplex: así serán las nuevas viviendas del Casco Vello de Vigo
Luz verde a la construcción de un edificio en la rúa Alta promovido por el Consorcio Casco Vello de Vigo
Inicio de inmediato de las obras en el Casco Vello de Vigo para construir un edificio con cinco viviendas de protección autonómica. La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCV), Ana Ortiz, anunció la adjudicación del contrato que permitirá lanzar la nueva promoción en la rúa Alta 8-10-12-14, un proyecto elaborado por el arquitecto Javier Vázquez Fernández y que tendrá un presupuesto cercano a los 1,5 millones.
El inmueble se construirá sobre la agrupación de cuatro solares adquiridos en diciembre de 2021, suponiendo la primera intervención del CCV en esta calle. Distribuidas en cuatro plantas, dos de las cinco viviendas serán dúplex. Todas contarán con trastero y el plazo de ejecución de la obra será de 12 meses.
«Poñemos en marcha a recuperación dunha zona de alto valor urbanístico para seguir dotando á cidadanía de nova vivenda e continuaremos traballando tamén noutras zonas do Casco Vello», destacó Ana Ortiz.
