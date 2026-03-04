El Chuvi pone en marcha un plan especial para reducir las demoras de Oftalmología que llegan a 8 meses en niños

Las demoras para una primera consulta en el Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) están disparadas. Las citas para niños, por ejemplo, tardan más de ocho meses y, en la actualidad, se están dando para finales de noviembre.

Ante esta situación, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha decidido poner en marcha un plan especial, por el cual «se están revisando y reprogramando todas las agendas de Oftalmología, tanto de adulto como de infantil». El Servizo Galego de Saúde (Sergas) quiere conseguir el objetivo de que ninguna primera consulta se vea en más de tres meses.

En la actualidad, por ejemplo, las de oftalmología pediátrica se están citando casi en el triple de tiempo. Así que, para poder cumplir con la meta que se ha puesto, la Dirección del Área Sanitaria ha autorizado un plan de autoconcertación. Es decir, horas extra realizadas por su propia plantilla en horario de tarde.

Reprogramaciones

Esta medida de se ha puesto en marcha hace un par de semana y la pretensión es ver al mes en horario de tarde, aproximadamente, a 1.200 pacientes, entre menores y adultos. «Se está llamando a la gente para reprogramarla», explica un portavoz del Sergas. Garantizan que, con este programa, «se va a poner la lista en niveles adecuados».

Las demoras están afectando a menores, pero también a adultos. Aunque el plan está enfocado a reducir las esperas para una primera consulta, también hay pacientes que denuncian retrasos en la citación de revisiones. Cuando el especialista pauta la frecuencia de una revisión, esa petición, por ejemplo, de visita en un año, queda en un buzón a la espera de que al paciente le den la fecha (en ocasiones, porque las agendas aún no están abiertas para esas fechas).

En cambio, en los últimos datos oficiales de listas de espera del Sergas, que son todavía del cierre del mes de junio de 2025, Oftalmología del Chuvi no contabilizaba ningún paciente esperando más de tres meses. En concreto, la espera media estaba en 40,3 días y tenían 5.605 citas pendientes, con menos de tres meses de demora. En cuanto a cirugías, la demora media al cierre de junio de 2023 estaba en 71,3 jornadas, solo medio día más que el conjunto del complejo. Un tercio de sus 2.772 pacientes en lista de espera llevaban en ella entre tres y seis meses.

Instalaciones

La federación de Saúde de la CiG denunció hace un mes el «colapso» en el servicio de Oftalmología y, en particular, en las dependencias de sus consultas en el Hospital Meixoeiro «con decenas de pacientes acumulándose en los pasillos de una unidad que registró retrasos de más de dos horas en la atención». «É evidente que quedou pequeno fai anos», reprocho por aquel entonces la secretaria comarcal de CIG-Saúde, Pilar Rodríguez.